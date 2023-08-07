美制裁中国芯片韩国受损？韩议员表态引争议

（德国之声中文网）据《金融时报》报道，韩国议员、前三星高管梁香子日前表示，如果华盛顿继续尝试惩罚其它国家、通过法案并执行"美国第一"的政策，并且是以一种不可预测的方式，那么其它国家可能会建立联盟反对美国。

梁香子承认，美国的科技战并未损害韩国的半导体工业，但对中国的制裁可能会降低产量，由此推高价格。她说："美国对中国的制裁越多，中国就越难以取得迅速的技术进步。中国会为这一目标提供更多国家扶持。而这对韩国构成危机，因为中国有充足的人才和原材料。"

据韩联社报道，梁香子历任三星电子存储芯片事业部常务，2016年涉足政坛，2020年当选国会议员，2021年退党，2022年接受执政党国民力量的提议担任国会半导体产业竞争力强化特别委员会委员长一职。6月26日，无党籍议员梁香子宣布将创立新党"韩国希望"。

《金融时报》同时指出，许多分析人士认为，美国的措施其实帮助了韩国芯片制造商，因为措施阻碍了其中国竞争者的进度。这些分析人士称，对韩国半导体工业而言，最大的挑战并非供应链受阻，而是像长江存储这样的受到中国国家支持的竞争对手的崛起。长江存储在NAND闪存领域正在迅速缩短与领先的韩国芯片制造商的技术差距。

报道引述美国的韩国经济研究所高级主任斯坦格隆（Troy Stangarone）称，美国技术巨头苹果曾考虑过使用长江存储的NAND闪存用于当前的iPhone14，后遇到美国议会的政治阻力而放弃了这一选项。斯坦格隆认为，这既显示中国在NAND闪存领域已有多大的进展，也显示韩国企业从美国的干预中获利。

梁香子承认美中科技战给韩国带来了研发本国技术的时间，但补充说，韩国的半导体领域处于"十分危险的境况"。今年首尔通过了为在韩国投资芯片制造业的企业提供减税的法案，而梁香子在其中发挥作用。她认为，韩国必须更重视工程师和技术人才。

美国为何大举投资芯片行业？

美：措施是"量身定做"

美国对中国采取制裁措施，以切断北京获取高端芯片、芯片制造设备以及用于涉及半导体的软件的渠道。北京采取反制措施，限制美国巨头美光公司的芯片销售，并宣布半导体生产的关键稀有矿物出口需要许可证。

由于中国在半导体市场上的采购额占据到全世界的三分之一强，约为1800亿美元，美国英特尔、高通和英伟达公司曾于七月中旬与拜登政府官员会晤，呼吁停止实施更多的限制。白宫国家安全委员会一名发言人当时表示："我们的行动是仔细量身定做的，焦点是具有国家安全意义的技术，其目的是确保美国及其盟国的技术不会被用于损害我们自身的国家安全。"

今年3月，全球芯片龙头企业台积电创始人张忠谋在谈及美国的半导体产业政策时表示，美国的部分政策是要让中国发展芯片技术的速度放慢，他对此没有意见，并且"可以说是支持"这一政策。他还表示，中国的芯片技术目前落后台湾至少约五六年。

《纽约时报》8月6日的一篇报道中写道，随着美国试图阻碍中国在半导体技术方面的进步，台积电左右为难。2020年，台积电切断了对中国科技巨头华为的订单，华为当时是台积电的第二大客户。报道引述台积电董事长刘德音表示，由于依赖美国技术，台积电别无选择："这是可以理解的，但支持与否，我们没有发言权。"

这篇报道还写道，台积电已在美国亚利桑那州投资400亿美元建设两家工厂，生产比其最先进的芯片落后一两代的产品。刘德音说，公司预计将于本月提交CHIPS法案补贴申请。刘德音还表示，台积电65%的客户在美国。

（综合报道）

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