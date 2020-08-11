美列黎智英为宗教良心犯

(德国之声中文网) 美国国际宗教自由委员会(USCIRF)周三(12月16日)宣布黎智英为宗教良心犯。

该委员会表示，「黎智英因其政治活动和直言不讳地批评中国政府侵犯人权，包括侵犯宗教自由，引起了中国和香港政府的愤怒。」

委员摩尔(Johnnie Moore)说:「中共必须立即释放黎智英以及黄之锋、周庭，和其他因主张民主、人权和宗教自由而在香港被拘留的人。」

他强调，「一个骄傲而强大的国家，没有什么好害怕公民的批评」，并说「中国糟糕的人权和宗教自由记录与其国家的雄心壮志不相符。」

美国国际宗教自由委员会发布的声明中说，黎智英在12岁时逃离中共的统治，来到香港。虽然他是英国公民，却选择留在香港，主张反对中共政府对香港自由的侵犯。

声明提到，黎智英一直是公开发声的天主教徒，也倡导中国天主教教会的宗教自由，并公开表达对香港宗教自由前景的担忧。他还呼吁梵蒂冈在与中国政府交流时要发挥其道德权威。

其他中国宗教良心犯

美国国际宗教自由委员会网站列出世界上16名宗教良心犯，其中中国就有4名。除了黎智英之外，还有新疆维吾尔族穆斯林古丽米拉 (Gulmira Imin)，她是维吾尔语新闻网站的编辑，也曾任乌鲁木齐市的政府雇员。

名单上还有第十一世班禅喇嘛根敦曲吉尼瑪，他在1995年年仅六岁时被中国当局带走，成为全球最年轻的良心犯，至今下落不明。另一名良心犯为中国基督家庭教会长老胡石根，他曾因声援六四示威者遭关押20年，2015年709大抓捕后，再被重判7年半。

美国国际宗教自由委员会是美国国会设立的跨党派联邦政府组织，负责监测、分析和报告国外对宗教自由的威胁。该委员会提到，自1999年第一份年报以来，就一直建议美国国务院将中国列为特别关注国家。

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