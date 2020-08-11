 美列黎智英为宗教良心犯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美列黎智英为宗教良心犯

美国国际宗教自由委员会说，中国的真正威胁不是自己的公民，而是对人权和宗教自由的侵害。

Hongkong Jimmy Lai Chee-ying, Medienmogul | Anklage National Security Law

台湾总统蔡英文16日在脸书上表示，黎智英被押往香港法院时，双手上铐、腰部被铁链缠绕的照片羞辱的是香港的自由和法治。

(德国之声中文网) 美国国际宗教自由委员会(USCIRF)周三(12月16日)宣布黎智英为宗教良心犯。

该委员会表示，「黎智英因其政治活动和直言不讳地批评中国政府侵犯人权，包括侵犯宗教自由，引起了中国和香港政府的愤怒。」

委员摩尔(Johnnie Moore)说:「中共必须立即释放黎智英以及黄之锋、周庭，和其他因主张民主、人权和宗教自由而在香港被拘留的人。」

他强调，「一个骄傲而强大的国家，没有什么好害怕公民的批评」，并说「中国糟糕的人权和宗教自由记录与其国家的雄心壮志不相符。」

美国国际宗教自由委员会发布的声明中说，黎智英在12岁时逃离中共的统治，来到香港。虽然他是英国公民，却选择留在香港，主张反对中共政府对香港自由的侵犯。

声明提到，黎智英一直是公开发声的天主教徒，也倡导中国天主教教会的宗教自由，并公开表达对香港宗教自由前景的担忧。他还呼吁梵蒂冈在与中国政府交流时要发挥其道德权威。

Geburtstag 11. Penchen Lama Gedhun Choekyi Nyima Gendün Chökyi Nyima

5月19日，中国外交部发言人赵立坚透露，根敦曲吉尼玛接受了免费义务教育，已经大学毕业，现在31岁，有一份工作。

其他中国宗教良心犯

美国国际宗教自由委员会网站列出世界上16名宗教良心犯，其中中国就有4名。除了黎智英之外，还有新疆维吾尔族穆斯林古丽米拉 (Gulmira Imin)，她是维吾尔语新闻网站的编辑，也曾任乌鲁木齐市的政府雇员。

名单上还有第十一世班禅喇嘛根敦曲吉尼瑪，他在1995年年仅六岁时被中国当局带走，成为全球最年轻的良心犯，至今下落不明。另一名良心犯为中国基督家庭教会长老胡石根，他曾因声援六四示威者遭关押20年，2015年709大抓捕后，再被重判7年半。

美国国际宗教自由委员会是美国国会设立的跨党派联邦政府组织，负责监测、分析和报告国外对宗教自由的威胁。该委员会提到，自1999年第一份年报以来，就一直建议美国国务院将中国列为特别关注国家。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Hongkong Tageszeitung Apple Daily nach der Verhaftung von Jimmy Lai Chee-ying

长平观察：支持黎智英，香港人“恶意炒股”？ 11.08.2020

香港民众“用钱投票”，抗议当局抓捕黎智英等民主人士。时评人长平认为，香港人的不懈抗争，固然因为他们长期在自由社会培养的独立、正直、勇敢和坚毅，同时也是因为这里还有残存的自由。

Donald Trump und Xi Jinping

墙外文摘：习近平抓阶级斗争打贸易战？ 26.05.2019

有评论认为，中美的冷战对全球造成的后果将比美苏冷战更严重，甚至一场热战也不能排除。目前习近平内外交困之下，视重抓毛泽东的“阶级斗争、一抓就灵”为救命稻草。

Berlin - Protestival for Tibet Demonstration für Menschenrechte in Tibet

西藏起义60周年 德国城镇、NGO"亮出旗帜" 10.03.2019

2019年3月10日，是西藏起义60周年。多年来，德国西藏动议组织每年3月10日在德国数百个城镇举行升旗活动，以期唤起外界对西藏的关注。与国际声援西藏运动等组织一道，这些NGO致力于维护藏人的自由与自决权。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

德语媒体：“以贸促变”改变了中国还是欧洲？

《世界报》发表杂文反思欧洲数十年来实施的“以贸易促转变”的对华政策是如何失败的。文章指出，“欧洲人逐渐明白过来，中国是要坚持搞国家资本主义”，而欧洲人应该掌握自己的“欧洲主权”。  