美列孔子学院美国中心为外国使团

(德国之声中文网) 美国国务院周四 (8月13日) 宣布，将负责管理美国境内孔子学院的「孔子学院美国中心」列为「外国使团」，此举让各界认为将使美中关系进一步恶化。美国国务卿蓬佩奥在公开声明中表示，孔子学院美国中心不仅在全球推动中国政府的政令宣导，更对美国校园跟各级学校产生有害的影响。

负责东亚和太平洋事务的助理国务卿史迪威 (David Stilwell) 接受媒体访问时重申，美国不会要求境内的数十间孔子学院关闭，但美国大学必须严格审视孔子学院在校园内从事的各种活动。史迪威重申，学术交流必须在没有政府介入的情况下进行。

蓬佩奥则说，将孔子学院美国中心列为外国使团，是为了确保美国国内的教育人士都能拥有充分资讯，并能在决定是否让这些中共资助的计画持续营运，或以何种方式营运时，做出明智决定。蓬佩奥説：「美国政府希望美国学生能够在未受中国共产党操弄的情况下，有机会学习中文与中国文化。」

蓬佩奥也重申，美国政府希望能够让中美两国以公平互惠的方式互动，并称中国政府在享受美国开放社会所带来的好处的同时，却不断阻止美国与其他国家的人在中国能享受相同待遇。美国教育部去年在国会抨击孔子学院为中国政府的政令宣传机构後，誓言严格审查孔子学院的活动。

今年6月，美国国务院率先宣布将把4个中国官媒列为「外国使团」，并称这些媒体机构为中国政府的「喉舌」。过去数月，中美两国的争端不断升级，两国关系也降到几十年来的新低。史迪威説中国并未回应美国对中美关系提出的质疑，并再次强调中国外交官可能在美国境内从事威胁医学研究与言论自由相关的行动。

史迪威説：「我们仍在与中国官方对话，但我们也不断强调中国必须回应美国所提出的质疑，如果中国坚持不回应的话，我们将被迫采取一些手段。」

史迪威表示，目前美国境内约有500间「孔子教室」，而这些教室都隶属於遍布全美各地的75间孔子学院。全美学者协会 (National Association of Scholars) 声称，孔子学院在美国境内压迫学术自由丶违反西方社会一直秉持的透明度，重申这些学院不适合出现在美国校园。中国却驳斥这些指控，强调这些都是政治化且无中生有的指控。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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