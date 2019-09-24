美列中国官媒为「外国使团」 有什么影响?

(德国之声中文网)美国国务院周二(2月18日)表示，已认定5个中国官媒为「外国使团」。这是美国官员在指称这些媒体为北京「宣传新闻机构」后的实际行动。

受到影响的媒体包括中国国家通讯社新华社、前身为中国央视国际频道的中国环球电视网(CGTN)、中国政府面向全世界的电台－中国国际广播电台、《中国日报》发行公司和《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司。

为什么重要？

随着美国总统大选年到来，美国民众越来越担心外国媒体组织对公众舆论的影响。美国官员忧虑，为官媒工作的中国记者受到北京的直接控制，并在美国工作时执行中国政府指派的任务。

根据国务院的规定，被认定为外国使团后，这些媒体机构必须註册他们在美国拥有或租用的房地产位置，要租赁或购买新的房地产时必须获得许可。此外，不论是不是美国公民，他们都必须披露在美国工作的雇员身份。

这些规定与美国对外国使馆的规定相同，但不代表这几间新闻媒体有任何外交地位。

独立媒体还是宣传工具

一位匿名的国务院官员对记者说:「这个名称不会限制中国媒体在美国的新闻工作......毫无疑问，这5个实体都是（中国）党国宣传新闻机构的一部分，直接从受命於最高层。」

他补充说：「我们都知道这些人永远都是被国家控制的，但是随着时间发展，这种控制变得越来越强大，而且攻击性也越来越强。」

在冷战期间，大多数在美国运营的苏联媒体组织都被归类为外国使团。最近，越南新闻社也被美国国务院指定为外国使团。

邹宗翰/罗法 （法新社、美联社）