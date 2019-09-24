 美列中国官媒为「外国使团」 有什么影响? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美列中国官媒为「外国使团」 有什么影响?

华盛顿已指定包括新华社和中国全球电视网在内的5家中国媒体为「外国使团」，相关规范比照驻外实体。美国官员表示，此举将使中国官媒受到更严格的监督，但并不限制他们的新闻工作。

Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (Reuters/A. Song)

当2016年中国中央电视台（CCTV）的国际版块被重新包装为CGTN推出时，中国国家主席习近平敦促CGTN “讲好中国故事”，“传播好中国声音”

(德国之声中文网)美国国务院周二(2月18日)表示，已认定5个中国官媒为「外国使团」。这是美国官员在指称这些媒体为北京「宣传新闻机构」后的实际行动。

受到影响的媒体包括中国国家通讯社新华社、前身为中国央视国际频道的中国环球电视网(CGTN)、中国政府面向全世界的电台－中国国际广播电台、《中国日报》发行公司和《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司。

为什么重要？

随着美国总统大选年到来，美国民众越来越担心外国媒体组织对公众舆论的影响。美国官员忧虑，为官媒工作的中国记者受到北京的直接控制，并在美国工作时执行中国政府指派的任务。

根据国务院的规定，被认定为外国使团后，这些媒体机构必须註册他们在美国拥有或租用的房地产位置，要租赁或购买新的房地产时必须获得许可。此外，不论是不是美国公民，他们都必须披露在美国工作的雇员身份。

这些规定与美国对外国使馆的规定相同，但不代表这几间新闻媒体有任何外交地位。

China Start von CGTN - Eröffnungsveranstaltung (picture-alliance/Photoshot/Ju Peng)

2016CGTN的揭幕仪式上，出席的官员包括图中的中共中央政治局常委刘云山、图右的中国国务院副总理刘延东，和图左前中共中央政治局委员刘奇葆。

独立媒体还是宣传工具

一位匿名的国务院官员对记者说:「这个名称不会限制中国媒体在美国的新闻工作......毫无疑问，这5个实体都是（中国）党国宣传新闻机构的一部分，直接从受命於最高层。」

他补充说：「我们都知道这些人永远都是被国家控制的，但是随着时间发展，这种控制变得越来越强大，而且攻击性也越来越强。」

在冷战期间，大多数在美国运营的苏联媒体组织都被归类为外国使团。最近，越南新闻社也被美国国务院指定为外国使团。

邹宗翰/罗法 （法新社、美联社）

相关内容

China Start von CGTN - Eröffnungsveranstaltung

疑片面报道香港示威 中国央视英国被查 24.09.2019

负责监管广播、电讯行业的英国通讯管理局开始对中国环球卫视网今年8月、9月间的四档涉及香港的报道展开调查。该机构的调查重心将是在英国播出的相关电视新闻报道是否破坏了中立性原则。

Screenshot China CCTV

盘点中国官媒在“墙外” 的舆论攻势 23.08.2019

香港示威运动引发的舆论战已经打到海外，也让人们关注到，中国官方媒体多年来在推特、脸书和Youtube这些“墙内”被禁的社交平台上，始终没有中断过舆论经营。德国之声为您盘点中国日报、新华社、人民日报和CGTN这四大官媒的“墙外”魅力攻势。

Archiv: China Shanghai | Zeitungen zum Tod des Nordkoreanischen Führers Kim Jong Il

自由之家: 中国加强控制媒体影响全球 16.01.2020

非政府组织「自由之家」(Freedom House) 美国时间周三发布一份新的报告，聚焦中国政府近年来如何透过媒体拓展其全球话语权。 「自由之家」表示，全球的民主政府应该企图阻止中国重新塑造国际社会针对其国内外行为的论述。

广告

媒体看中国

China Bürgerrechtler Xu Zhiyong (Hua Ze)

德语媒体：疫情中被封口的批评人士

新冠疫情爆发以来，已经有多人因为批评当局而遭逮捕或噤声。  