美出手惩罚毒杀案 俄誓言报復

(德国之声中文网) 俄罗斯早前试图利用神经毒剂杀害在英国的前俄国特工和其女儿，美国宣布8月22日向俄罗斯实施制裁以表惩罚，更警告如果俄罗斯不承诺弃用化武，会有第二轮更严厉的制裁。

美国国务院发言人週三(8/8)表示，俄国今年3月在英国南部城市索尔兹伯里(Salisbury)，企图以「诺维奇克」(Novichok) 神经毒剂刺杀英国公民斯克里帕尔(Skripal)两父女，直指使用化学或生物武器违反国际法。

三个月后或实施次轮制裁

华府指，这次制裁8月22日生效，针对美国售予俄国的「敏感」国家安全产品，它们通常用于航空电子系统的测试及校定设备，涉及数以亿计美元出口。但商业航空和太空活动会获豁免，具体情况按个案而定。

美国要求俄罗斯在3个月内证明不会再使用生化武器及允许美国核查，否则会实施第二阶段「更严厉」制裁，包括把两国外交关係降级、禁止俄国国营航班飞往美国、禁止美国银行借贷给俄罗斯机构，甚或全面禁运。

俄誓言报復 股汇市场受创

俄罗斯克里姆林宫週四(8/9)怒斥美国的制裁不可接受，誓言会作出报復。

发言人札卡哈洛娃 (Maria Zakharova) 表示﹕「我们认为把新的制裁和索尔兹伯里(Salisbury)案件扯上关係是不可接受的，制裁是违法的。」他形容，美国是个变幻莫测的伙伴，但是「莫斯科仍然希望与华府建立具建设性的关係。」

外交部发言人指责美国妖魔化俄罗斯﹕「俄方会研议报復措施。」

美国宣布新一波制裁震盪俄罗斯市场，股市一开市即大泻，卢布也跌至2016年11日以来的低点。俄罗斯财政部长西卢安诺夫 (Anton Siluanov) 向外界派定心丸，称会确保政府和中央银行「拥有所有必需的工具来维持金融稳定」。

英国则对美国出手制裁表示欢迎。梅首相府发言人指，制裁向俄罗斯发出了明确信息，其挑衅和鲁莽的行为不能任意莽为。

欧美联手反制

莫斯科当局一直否认向斯克里帕尔使用「诺维奇克」神经毒剂。在该事件后两个月，英国南部城市再有两人中「诺维奇克」毒，但他们与俄国没有关联，其中一人最终死亡。英国调查部门相信他们无意中接触到毒剂。

此前，21个欧美国家联合起来声援英国，反制俄罗斯。美国决定驱逐60名外交官，其他国家也各自驱逐名额不等的俄罗斯外交官，俄罗斯表示会「一报还一报」。

李芊/罗法/夏立民 (法新社等)