 美出手惩罚毒杀案 俄誓言报復 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2018

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时政风云

美出手惩罚毒杀案 俄誓言报復

才刚刚重启伊朗制裁不久，美国把制裁战线拉到俄罗斯，这次是为了声援盟友英国的神经毒剂刺杀案。消息一出，俄罗斯股汇市场皆大受震盪。俄方则誓言报復还击。

Helsinki Trump-Putin Gipfel (Reuters/K. Lamarque)

(德国之声中文网) 俄罗斯早前试图利用神经毒剂杀害在英国的前俄国特工和其女儿，美国宣布8月22日向俄罗斯实施制裁以表惩罚，更警告如果俄罗斯不承诺弃用化武，会有第二轮更严厉的制裁。

美国国务院发言人週三(8/8)表示，俄国今年3月在英国南部城市索尔兹伯里(Salisbury)，企图以「诺维奇克」(Novichok) 神经毒剂刺杀英国公民斯克里帕尔(Skripal)两父女，直指使用化学或生物武器违反国际法。

三个月后或实施次轮制裁

华府指，这次制裁8月22日生效，针对美国售予俄国的「敏感」国家安全产品，它们通常用于航空电子系统的测试及校定设备，涉及数以亿计美元出口。但商业航空和太空活动会获豁免，具体情况按个案而定。

美国要求俄罗斯在3个月内证明不会再使用生化武器及允许美国核查，否则会实施第二阶段「更严厉」制裁，包括把两国外交关係降级、禁止俄国国营航班飞往美国、禁止美国银行借贷给俄罗斯机构，甚或全面禁运。

Amesbury Nowitschok Fund Untersuchung (Reuters/H. Nicholls)

今年7月英国鑑证人员搜查神经毒剂命案现场。

俄誓言报復 股汇市场受创

俄罗斯克里姆林宫週四(8/9)怒斥美国的制裁不可接受，誓言会作出报復。

发言人札卡哈洛娃 (Maria Zakharova) 表示﹕「我们认为把新的制裁和索尔兹伯里(Salisbury)案件扯上关係是不可接受的，制裁是违法的。」他形容，美国是个变幻莫测的伙伴，但是「莫斯科仍然希望与华府建立具建设性的关係。」

外交部发言人指责美国妖魔化俄罗斯﹕「俄方会研议报復措施。」

DW.COM

英国两名诺维乔克毒剂的受害者中，幸存的查理·劳力向媒体表示，毒剂装在一个封闭的名牌香水瓶内。但他不记得在哪里找到了它。 (25.07.2018)

多家德国媒体联合发表的一则调查性新闻显示，西方国家有关俄制诺维乔克神经毒剂的最原始情报来自于德国联邦情报局在九十年代初的一次秘密使命。而不久前引起英俄外交纠纷的双面间谍毒杀案中所使用的，正是这种毒剂。 (17.05.2018)

英国早前宣布驱逐23名外交官，俄罗斯也相对驱逐其境内英国外交官作为回应。这引发了连锁效应，导致驱逐俄国外交官的行动扩大到欧美各国。特朗普也祭出任内最激烈的对俄措施。 (27.03.2018)

伦敦勒令23名俄罗斯外交官必须在一周内离开英国后，俄罗斯也宣布驱逐23名英国外交官。英国驻俄大使布里斯托又一次被传召。英国境内发生的神经毒气袭击事件引发的冲突再度升级。 (17.03.2018)

美国宣布新一波制裁震盪俄罗斯市场，股市一开市即大泻，卢布也跌至2016年11日以来的低点。俄罗斯财政部长西卢安诺夫 (Anton Siluanov) 向外界派定心丸，称会确保政府和中央银行「拥有所有必需的工具来维持金融稳定」。

英国则对美国出手制裁表示欢迎。梅首相府发言人指，制裁向俄罗斯发出了明确信息，其挑衅和鲁莽的行为不能任意莽为。

欧美联手反制

莫斯科当局一直否认向斯克里帕尔使用「诺维奇克」神经毒剂。在该事件后两个月，英国南部城市再有两人中「诺维奇克」毒，但他们与俄国没有关联，其中一人最终死亡。英国调查部门相信他们无意中接触到毒剂。

此前，21个欧美国家联合起来声援英国，反制俄罗斯。美国决定驱逐60名外交官，其他国家也各自驱逐名额不等的俄罗斯外交官，俄罗斯表示会「一报还一报」

李芊/罗法/夏立民 (法新社等)

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