美凖贸易代表戴琪出席听证 誓言让北京履行承诺

(德国之声中文网) 拜登提名的美国首席谈判代表戴琪25日在国会的任命听证会中表示，她支持将关税作为对抗中国经济模式的「合法工具」，并发誓要让北京履行其贸易承诺，并称她将让美国贸易采取全新的方法。

此外，她在听证会中还呼吁国际社会改造全球贸易规则，藉此消除中国能利用的「灰色地带」，并终结损害工人和环境利益的「竞相压价」。

戴琪说：「过去有很长一段时间，我们的贸易政策都是基于这样的假设，也就是只要两国间的贸易越多，贸易越自由化，我们便能创造更多的和平与繁荣。」她补充道，过去的贸易自由化往往未能创造更繁荣的环境，反而是让劳工和环境标准变得更糟。

戴琪在美国参议院金融委员会的证词显示华盛顿对海外贸易的态度可能已发生了永久性的改变。过去的几十年间，跨国公司因建立於市场机制的「自由贸易 」受益，但这样的原则却被美国前总统特朗普的保护主义所破坏了。

戴琪并未否定特朗普的「美国优先」贸易政策，但她表示上任後将改造该原则，采用「以工人为中心」的贸易模式，也就是通过投资和贸易执法来保障美国民生。戴琪在听证会中称中国是「一个极其强大的竞争对手，因为中国几乎可以像指挥家主导管弦乐队一样指挥经济」。

戴琪认为，美国需要透过更多的战略投资丶供应链弹性和贸易执法来应对北京的野心与侵略性。她说，中国必须履行其在2020年初与美国签署的第一阶段贸易协议中做出的承诺，但除了使用现有的执法工具外，她并未提供她计画如何实现这一目标的具体细节。

此外，戴琪并未提到制定新的关税。她在听证会中说：「国际贸易中还有很多领域也属於灰色地带，这些领域的规则不明确，甚至是没有规则。」戴琪称，美国应该与其他国家合作，摸索新方案来应对中国的结构性变化。

过去几个月来，各界不断关注戴琪的公开言论，从中国丶欧盟丶劳工团体到议员，每个人都等着要游说她。作为全球最大经济体的贸易谈判代表，戴琪将拥有巨大的影响力。

强化美国的供应链

此外，戴琪在听证会中也告诉美国参议员，除了特朗普政府用来对中国发动关税战的「301条款」贸易法外，美国还需要其他法律工具来保护其知识产权。

对美国来说，评估中国在新疆进行强迫劳动的情况是必须优先处理的事项之一。戴琪说：「推动强迫劳动可能是全球贸易中底层竞赛最残忍的例子。」然而，中国政府持续否认使用强迫劳动。

她说，美国需要更强大且有弹性的供应链来实现拜登政府设定的贸易目标，美国也该继续投资人员和基础设施，藉此提高美国的竞争力。戴琪称，在新冠疫情爆发初期，美国医疗产品短缺的情况让许多医护人员身陷险境。此外，半导体芯片短缺的窘境使美国一些汽车厂被迫停产。从这些方面来看，她认为美国必须加强其供应链。

戴琪认为，可以藉由将制造业转移回美国或其他值得信赖的国家来实现这个目标。白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）25日在例行记者会上表示，拜登政府正在审核特朗普执政时期展开的贸易谈判，并补充说，戴琪「将在审查过程中扮演至关重要的角色」。

戴琪也拒绝重新加入11国个国家签署的《跨太平洋伙伴全面进步协定》(CPTPP)，因为她认为自2015年奥巴马政府推动该协定以来，世界已经发生了重大变化。美国国会从未批准该协定。

但她表示，美国将与亚洲其他国家进行贸易合作，并努力提高世界贸易组织的效率。戴琪还说，她将优先执行美墨加贸易协定。她在2019年担任众议院途径和手段委员会的贸易顾问时，曾帮助美国针对该协定重新进行谈判，确保协议中纳入更严格的劳工和环境标准。

她说，该协议是美国开启贸易改革的重要一步，所以其成功至关重要。如果戴琪的任命案能获得参议院认证，戴琪将面临着特朗普政府遗留下来的一长串争端，包含特朗普政府对进口钢铝丶飞机和葡萄酒徵收的关税，以及数字服务税和中国迟迟未能兑现采购美国商品的情况。

翻译: 杨威廉

责编: 张慈

来源: 路透社、美联社

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