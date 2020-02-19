美减中国官媒雇员数 北京批干预新闻工作

(德国之声中文网) 美国政府周一(3月2日)縮減中国官媒在美国工作的雇员人数。

虽然美国声称这个决定是基于对不同国家之间的公平性考量，而非出于报复心态，但是这个举措仍然呼应着两周前中国因为《华尔街日报》下标而驱逐了该公司3名驻华记者的事件。

美国国务卿蓬佩奥说: 「美国一直以来都十分欢迎外国记者，包括来自中华人民共和国的记者自由地工作，他们不用擔心被报复。」他说: 「我们的目标是达到互惠，就像我们在中美关系的其他方面上所作的一样，我们试图追求可以长期持续下去的关系。」

中国驻联合国大使张军在记者会上谴责美国的新政策: 「我们不认为美国采取干预中国新闻工作者的行为是妥当的。」

总部设在纽约的保护记者委员会谴责美国的举动是「开启了以牙还牙的危险循环」，可能会在新冠肺炎疫情蔓延各国的时后，妨碍到资讯的流通。

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中国五家官媒受影响

一名国务院官员表示，在3月13日以后，中国的五家官媒最多只能在美国雇用100名员工，而非现在的160名。

其中，中国官媒新华社受到的影响最大。国务院高官说，新华社之后只会被允许在美国雇用59名中国籍员工。其他媒体如CGTN只能够雇用30名，人民日报可以雇用9名，中国国际广播电台只能雇用2名。

在此之前，中国官媒的中国籍雇员都是凭记者签证留在美国工作。在名额缩减以后，将会有60名员工失去签证。如果他们没有找到新雇主为他们申请签证，就需要离开美国。

官员表示，为其他媒体机构工作的中国人不会受到新政策影响。美国也不会禁止中国官媒雇用其他国籍的员工。

一名美国高官表示，特朗普团队同时也在考虑缩短中国官媒员工在美国的签证效期。根据美国政府的数据，美国去年总共发放了425张记者签证给予中国公民。

外国使团

二月初，美国将五家中国官媒判定为「外国使团」。这五家官媒分别为: 中国国家通讯社新华社、前身为中国央视国际频道的中国环球电视网(CGTN)、中国政府面向全世界的电台－中国国际广播电台、《中国日报》发行公司和《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司。

这五家中国官媒被判定为「外国使团」之后，在租赁或购置房产之前都需要寻求当局许可，也需要向政府提供其雇员名单，不论员工是不是美国籍。

这些规定与美国对外国使馆的规定相同，但不代表这几间新闻媒体有任何外交地位。

驻华外媒指工作条件恶化

中国驻华外国记者协会（FCCC）年度报告指出，在华外国记者工作条件恶化。

驻华外国记者协会（FCCC）在报告中称，去年8月，《华尔街日报》记者王春翰（Chun Han Wong）被中国当局拒发签证并驱逐出境。今年2月，中国当局又吊销《华尔街日报》三名驻京记者的新闻记者证和中国签证。

报告指出，从2013年习近平完成权力接管后，中国通过驱逐或拒绝延长签证总共强迫9名外国记者离境。驻华外国记者协会担心中国将驱逐更多记者。

周一(3月2日)，中国外交部在例行新闻会上反驳这个报告，强调官方从未承认过这个组织，表示FCCC「此时跳出来拉偏架，很不合时宜，也很不明智」。

发言人赵立坚重申，《华尔街日报》3名记者遭驱逐「只是极个别现象」，要其「汲取教训」。他说600多名外国记者驻华记者只要"遵守中国法律，依法依规进行报导，就没有必要担心」。

张慈/杨威廉(综合报导)