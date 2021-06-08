美准亚太助卿：华府应全面拓展与台关系

(德国之声中文网) 美国亚太助卿提名人克利腾布林克 (Daniel Kritenbrink) 15日在国会听证会中表示，美国应该在各领域发展与台湾的关系。他指出，在台湾持续面临中国压力之际，华盛顿必须展示其履行对台湾「坚如磐石的义务」的决心和承诺。

他在参议院外交委员会的提名听证会上说：「我们有责任在各个领域进一步发展与台湾的牢固关系。」

克利腾布林克在听证会中被问到，他认为美国是否该改变长期以来对台的「战略模糊」立场，并明确承诺在中国武力犯台时保卫台湾。他说，美国正式承认北京而不是台北的「一个中国 」政策几十年来确保了两岸的稳定和台湾的安全。

他表示：「我确实认为，维持这种现状和安全是一种动态情况。随着来自中国的威胁增加，随着北京对台湾的侵略和欺凌行为的增加，我认为我们也必须调整我们做出的反应。」

同日，台湾国防部公告有28架中国的军机飞入其防空识别区，这是台湾国防部去年开始通报中国相关军事行动以来，最大规模的一次中国军机行动。此外，以美国为首的七国集团领导人13日在会後公报中，就一系列问题批评中国，并强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，中国称这些评论是「诽谤」。

承诺持续关注新疆议题

克利腾布林克将中国描述为「美国现金面临的主要挑战」，并说拜登政府为台湾关系通过的新准则「大大放宽」双边交流的空间，并重申新准则是为了进一步发展双边关系。

此外，他也说，华盛顿应继续采取措施，追究中国领导人对新疆地区维吾尔人和其他少数民族施行种族灭绝行为的责任。他说：「新疆正在发生的种族灭绝事件震撼了人们的良知。我们估计有100多万维吾尔人被强行拘留，被关进再教育营，被迫进行强迫劳动，以及其他许多令人不安的指控。」

克利腾布林克表示，美国必须继续采取措施，利用其掌握的所有工具，追究那些实施暴行的领导人的责任。不过，中国到目前为止都驳斥各界对其新疆侵权行为的指控。

他提到，美国过去因新疆问题对中国官员的制裁，并补充说：「我保证，我们将继续努力，不仅要公开中国虐待少数民族的行为，而且要采取措施追究负责人的责任。」

在一条推文中，人权观察中国主任索菲-理查森称克里腾布林克关于新疆的讲话是「强有力的承诺」。她在推文中写道：「贯彻执行至关重要。」

克利腾布林克是一名职业外交官，最近担任过美国驻越南大使和前驻华使团副团长。

(路透社、法新社)

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