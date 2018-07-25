美农业部长：发给农户70亿至80亿现金补贴

（德国之声中文网）美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）本周末出席布宜诺斯艾利斯20国集团农业部长会议期间表示，美农业部宣布的120亿美元紧急补贴中，将有70亿至80亿美元用作直接现金补贴，最快将于9月低发放给农民。

"很显然，这不能解决农民的所有问题"，珀杜表示。美国农业先前估计，受中国等经济体对美国加征关税采取反制措施的影响，美国农民将蒙受110亿美元损失。

数天前，美国农业部宣布一项总额高达120亿美元的农业补贴短期计划，以援助在贸易争端中受损的农场主。补贴方案方案包括直接向大豆、高粱、玉米、小麦、棉花、乳制品、生猪生产者提供补贴，购买剩余产品送到食品银行等慈善救助单位，以及将一些资金用于开发新出口市场。不过珀杜表示，用于拓展贸易计划的资金仅约2亿美元，补贴计划只针对2018年的收成。

二十国集团农业部长会议周六发表联合声明，同意不设置不必要的贸易障碍，重申世贸组织框架下的权利和义务，并表示将继续改革世贸组织的农业贸易规则。不过，声明没有指出将采取何种具体措施，也没有对单个国家提出批评。

乐然／文木（路透社）