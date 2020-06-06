 美农业部：中国连续两周积极采购美国大豆 | 经济纵横 | DW | 12.06.2020

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经济纵横

美农业部：中国连续两周积极采购美国大豆

中国在第一阶段贸易协议中承诺大幅增加对美国农产品的购买力度，但并未及时兑现；如今两国关系因新冠疫情论战和中国在香港强推国安法进一步紧张。不过，两周来，中国似乎正积极采购美国大豆。

Symbolbild China - USA Strafzölle | Sojabohnen (picture-alliance/dpa/Xu Congjun)

上周，美国大豆出口创下至少16个月来的最大销量

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在传出中国当局下令主要国企暂停采购美国大豆和猪肉后，路透社报导中国国企周一仍进口了三船美国大豆，相当于18万吨的量。该批大豆预计10月或11月会运出。但消息人士担忧，如果中美争端持续升级，第一阶段贸协恐因此破裂。 (02.06.2020)

中国海关总署发布的最新数据显示，今年5月，全国外贸额较去年同期下挫9.3%，其中，进口贸易额出人意料地暴跌了16.7%。出口贸易额虽然略好于预期，但是也下滑了3.3%。中国低迷的外贸数据对德国经济也构成了影响。 (07.06.2020)

中国本周一宣布，将对澳大利亚大麦征收80.5%的关税。而此前不久，北京刚刚禁止澳大利亚数家企业向中方出口牛肉。该举措可能导致中澳关系进一步紧张。 (19.05.2020)

（德国之声中文网）本周四（6月11日），美国农业部(USDA)称，美国出口商报告已经向中国售出大宗大豆，意味着作为全球最大大豆进口国的中国已连续两周积极采购美国大豆。

美国农业部证实了这一消息。在此之前，该部已有报告说，上周，美国大豆出口创下至少16个月来的最大销量。其中大部分计划运往中国；或者，虽未透露目的地，但被普遍认为是输往中国。

中国最大的大豆供应国是巴西，但目前该国供应趋紧，而且因为巴西币雷亚尔走强导致推高了该国大豆价格上涨，中国一直在增加对美国大豆的采购。

目前加大采购的背景是，因新冠疫情论战和中国在香港强推国安法，中美两国关系进一步紧张。

大豆是美国出口价值量最大的农产品。在今年1月签署的中美第一阶段贸易协议中，中国承诺大幅增加对美国农产品的购买力度。不过，随后美国大豆等关键大宗商品对中国的销量仍远低于2018年中美贸易战爆发之前的水平。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi (picture-alliance/C. Ohde)

在周四发布的每周例行报告中，美国农业部表示，截至6月4日的一周，在2019-2020销售年度中，美国净销售100万吨大豆，其中33.7万吨销往中国，21.32万吨销售目的地未透露。新作物销售总量超过120万吨，其中51.7万吨销往中国，64.4万吨销售目的地未被透露。

美国农业部的数据显示，至少自2019年2月以来，前述大豆总销量创下最大的单周记录。

张平/凝炼（路透社）

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