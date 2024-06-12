美军高官：中国若攻台 美军将把台海变地狱

美军印太司令部司令帕帕罗上将在不久前的新加坡香格里拉论坛上对《华盛顿邮报》记者透露，一旦中国开始武力攻打台湾，美军就会用成千上万的无人机、无人潜艇填满台海地区，从而为后续部队赢得时间。

（德国之声中文网）《华盛顿邮报》记者Josh Rogin在6月10日的一篇专栏文章中披露了美军的这一构想。作者称，美军印太司令部司令帕帕罗上将(Samuel Paparo)在不久前的新加坡香格里拉论坛会议期间对他表示，美国的首选计划是防止习近平企图武力攻台，确保后者永远不会以为攻打台湾能够轻松取得胜利。帕帕罗还说：“他们想给世界带来一场短暂而激烈的战争，以便在世界能够采取行动之前就造成既成事实。”

《华盛顿邮报》进一步引述帕帕罗指出，由于习近平不想重蹈普京全面入侵乌克兰没能取得速胜、反而陷入长期消耗战的覆辙，因此很可能计划在没有任何警告的情况下突然发动大规模的压倒性攻势；而美军也制订了相对应的“地狱景象”战略(Hellscape)，即：一旦中国的进攻舰队和机群开始跨过台湾海峡，美军就将投放数以千计的无人飞行器、无人舰艇、无人潜艇填满整个台海地区。帕帕罗说：“我想要用一系列秘密武器把台湾海峡变成充满无人机舰的地狱，让他们的日子在接下来一个月的时间无比悲惨，从而为我们的一切后续行动赢得时间。”

不过，面对《华盛顿邮报》记者的追问，帕帕罗表示暂时无法透露“地狱景象”战略的细节，只是强调这是“现实且可行的”。

中国军机编队近年来频繁在台湾周边区域演练 图像来源: Liu Rui/Xinhua/AP/dpa/picture alliance

《华盛顿邮报》的这篇专栏文章接着指出，一些公开的迹象表明美军的这一计划正在取得进展。就在今年3月，美国国防部宣布斥资10亿美元开展“复制器”计划，即制造大量的无人机、无人舰艇应对台海局势。不过，这些新装备的交付时间尚不明确。根据多个美国智库进行的沙盘推演，如果这些无人机、无人舰艇没能在中国武力攻台前投入使用，台海危机演变成长期冲突的风险就会急剧上升，从而给美军造成重大损失，进而牵连日本、韩国、菲律宾等区域盟友。

作者还认为，中国也可能不会动用武力攻击，而是选择全面封锁台湾岛，上个月赖清德总统发表就任演说后，中国的绕台军演就被视作是封锁行动的演练。印太司令部司令帕帕罗则表示，一方面美国以及台湾看到了中国军队能够高效地实现封锁，但是也为美军提供了难得的学习机会。帕帕罗不久前在接受《日经新闻》采访时就说：“我们观看了演习，做了记录，从中吸取了教训。他们帮助我们为未来做好了准备。”

《华盛顿邮报》专栏文章则引述这位美国海军上将指出，过去四十多年来，西方试图说服中国在政治上自由化的努力已经宣告失败，如今的亚洲地区有两个选择：“他们要么屈服、放弃一些自由，……要么武装到牙齿。”帕帕罗进一步说，这两个选项都会对美国公民的安全、自由、福祉造成直接的影响。

（华盛顿邮报、商业内幕）

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