 美军驻欧前总司令: 提供战机能帮乌克兰快速获胜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2023

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美军驻欧前总司令: 提供战机能帮乌克兰快速获胜

美国驻欧洲陆军前总司令霍奇斯告诉德国之声，西方应该向乌克兰提供战斗机。他说，提供战斗机可能会帮助乌克兰在年内取得胜利。否则按照西方目前的援助水平，可能需要三到五年的时间才能击败俄罗斯。

乌克兰要求提供西方向其提供先进的战斗机

乌克兰要求提供西方向其提供先进的战斗机

（德国之声中文网）美国驻欧洲陆军前总司令霍奇斯（Ben Hodges）告诉德国之声，如果西方迅速提供战斗机援助，乌克兰能在这场战争中快速获胜。

霍奇斯：更多支持可让乌克兰在年内获胜

霍奇斯说：“我们越早向他们提供取得决定性战果的能力，（战争）就可以越早结束。”他认为，如果得到更多支持，乌克兰可以在年底前将俄罗斯军队赶出自己的领土。

他预测，否则按照西方目前的援助水平，可能需要三到五年的时间才能将俄罗斯击败。

前美国驻欧洲陆军总司令霍奇斯（Ben Hodges）

前美国驻欧洲陆军总司令霍奇斯（Ben Hodges）

霍奇斯告诉德国之声记者Ines Pohl，对培训和飞机跑道兼容性问题的担忧并不意味着向基辅提供使用这些战机是“不可行的”。他称赞英国“带头”向乌克兰提供多种形式的军事支持。

霍奇斯说，他认为华盛顿介入乌克兰战事的唯一“红线”是直接出动地面军队。

他强调，基辅必须重新夺回克里米亚，以维护“基于国际规则的秩序”和“联合国宪章”。霍奇斯还说，乌克兰港口保持经过克里米亚通往亚速海的通道很重要。

2014年至2018年担任美国驻欧洲陆军前总司令的霍奇斯表示，他认为俄罗斯正试图“猛烈发动”一场新的攻势，但认为俄罗斯没有能力发动“重大”攻势。“他们没有装甲部队，没有突破能力。”他说，但他认为这不会改变乌克兰的“整体作战环境”。

霍奇斯说，基辅“足以限制俄罗斯的成功”，但是，这在人员伤亡和弹药方面仍然“代价高昂”。

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波兰总理：战机决定必须来自北约

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）周五（2月10日）表示，任何向乌克兰提供战斗机的决定都须来自北约防御联盟。

莫拉维茨基在布鲁塞尔的新闻发布会上说：“北约方面必须做出决定。当有明确决定可以向乌克兰转送战斗机时，波兰将最终决定该怎么做。”

在欧洲支持国进行了旋风式访问归来的乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰需要大炮、弹药、现代坦克、远程导弹和战斗机，以便及时抵御俄罗斯的新攻势。

泽连斯基说，他从欧盟领导人那里看到了“提供武器的积极信号”，他希望各种窃窃私语能够变成“具体的声音”。

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