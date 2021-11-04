 美军驻台受关注 《环时》:莫被带节奏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2021

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时政风云

美军驻台受关注 《环时》:莫被带节奏

台湾总统蔡英文对媒体证实美军在台湾的存在后，中国官方和舆论反应强烈，官媒警告民进党再踩"红线"。新上任的美在台协会主任孙晓雅则拒绝就此问题作进一步评说。

Taiwan: Flaggenüberführung vor dem Nationalfeiertag

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文本周二（10月26日）接受CNN专访时，证实目前有美军在台湾协助军事培训，但"人数没有外界想像的多"。这一表态立刻招致中国政府的猛烈批评，中国大陆媒体和民间舆论也情绪激动。

北京日报社微信公众号"长安街知事"发文称，蔡英文此时主动承认美军在台协助训练，"其居心险恶，意在加剧中美之间的紧张气氛，逼迫美国在台湾问题上进一步表态"。

《环球时报》周四发表社评称，美军驻台是"不可逾越的红线"。评论指 "美军进驻台湾，就是破底线，是引爆台海战争最危险的指标之一"，并批评民进党"装出要鱼死网破的样子，然而他们真敢那样做，将只会有鱼死，不会有网破！"

评论一方面指责美方"切香肠"式的策略，同时又提醒大陆公众"要充分了解台海形势的全局，不被台美的短线表演带节奏。正义在我们一边，执行惩罚的绝对军事优势在我们一边，时间在我们一边"。作者因此相信："我们无需质问自己'为什么还不动手'、'红线要重画了吗'。我们要相信国家的战略权衡和掌控力。"

Taiwan das neue Kriegsschiff Ta Jiang liegt im Hafen von im Marinestützpunkt Suao

蔡英文证实有美军在台，但“人数没有外交相像的多”

“为何不动手”vs.“相信国家”

DW.COM

台湾总统蔡英文26日接受CNN专访，证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。此话一出引起中国政府强烈批评，过去曾说美军驻台是「底线」的环时总编胡锡进也被网民点名回应。

美国总统拜登防卫台湾说持续引起热议，台湾总统蔡英文也首度证实美军在台协训国军。台湾国防军事专家苏紫云接受德国之声专访时指，华府正改变对台「战略模糊」的策略，而台湾比以色列更有能力保护自己。

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。

环球时报主编胡锡进28日在微博上引述社评的内容，并称蔡英文首次证实美军存在于台湾的做法，是"作死"。贴文下有很多大陆网民留言评论。不少人呼吁"早点解决台湾问题吧"、"老胡，你就下命令吧"。

有人呼应社评的思路，"什么时候打完全按我们的节奏来，走到这一步已经跑不了了。哪怕故意挑衅民意想打乱我们的节奏也没用，全世界最不怕被民意绑架的就是我们的体制。"

有人呼呼冷静："蔡英文现在已经处于半疯状态。拜登政府严重失能，需要做点什么证明自己。这种时候中国的任何决定都有可能造成一系列的不可预测的后果。在这种关头作为普通的民众，需要相信政府的决策。"对此有人回应，"我对国家有信心，我只是对老胡整天以解放军总参谋长的身份胡咧咧没有信心"。

还有网民指出，胡锡进曾经说国"美军驻台中国立刻开战"的话，现在却教导民众"无需质问自己'为什么还不动手'"。

美驻台新"大使"：协助台湾保持自卫能力

周五，美国在台协会（AIT）新任处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）举行首次记者会，媒体聚焦美军驻台的问题，孙晓雅强调美方对台支持、对台湾防卫合作关系坚若磐石，维持不变。至于驻台美军的细节，她表示对于这个具体行动不予置评，也没有更多的资讯可以说明。

孙晓雅补充说，目前美台关系处于极佳状态，与台湾互动符合美国利益。至于印太区域安全及台海和平稳定，也符合美国利益，美国对中国持续破坏台海稳定的行为深感关切。美国会致力协助台湾维持充足自卫能力，一同应对共同挑战，例如海事执法及人道援助等。并将共同努力对抗北京的"恶意"影响。

 

（综合报道）

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