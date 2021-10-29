美军驻台受关注 《环时》:莫被带节奏

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文本周二（10月26日）接受CNN专访时，证实目前有美军在台湾协助军事培训，但"人数没有外界想像的多"。这一表态立刻招致中国政府的猛烈批评，中国大陆媒体和民间舆论也情绪激动。

北京日报社微信公众号"长安街知事"发文称，蔡英文此时主动承认美军在台协助训练，"其居心险恶，意在加剧中美之间的紧张气氛，逼迫美国在台湾问题上进一步表态"。

《环球时报》周四发表社评称，美军驻台是"不可逾越的红线"。评论指 "美军进驻台湾，就是破底线，是引爆台海战争最危险的指标之一"，并批评民进党"装出要鱼死网破的样子，然而他们真敢那样做，将只会有鱼死，不会有网破！"

评论一方面指责美方"切香肠"式的策略，同时又提醒大陆公众"要充分了解台海形势的全局，不被台美的短线表演带节奏。正义在我们一边，执行惩罚的绝对军事优势在我们一边，时间在我们一边"。作者因此相信："我们无需质问自己'为什么还不动手'、'红线要重画了吗'。我们要相信国家的战略权衡和掌控力。"

“为何不动手”vs.“相信国家”

环球时报主编胡锡进28日在微博上引述社评的内容，并称蔡英文首次证实美军存在于台湾的做法，是"作死"。贴文下有很多大陆网民留言评论。不少人呼吁"早点解决台湾问题吧"、"老胡，你就下命令吧"。

有人呼应社评的思路，"什么时候打完全按我们的节奏来，走到这一步已经跑不了了。哪怕故意挑衅民意想打乱我们的节奏也没用，全世界最不怕被民意绑架的就是我们的体制。"

有人呼呼冷静："蔡英文现在已经处于半疯状态。拜登政府严重失能，需要做点什么证明自己。这种时候中国的任何决定都有可能造成一系列的不可预测的后果。在这种关头作为普通的民众，需要相信政府的决策。"对此有人回应，"我对国家有信心，我只是对老胡整天以解放军总参谋长的身份胡咧咧没有信心"。

还有网民指出，胡锡进曾经说国"美军驻台中国立刻开战"的话，现在却教导民众"无需质问自己'为什么还不动手'"。

美驻台新"大使"：协助台湾保持自卫能力

周五，美国在台协会（AIT）新任处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）举行首次记者会，媒体聚焦美军驻台的问题，孙晓雅强调美方对台支持、对台湾防卫合作关系坚若磐石，维持不变。至于驻台美军的细节，她表示对于这个具体行动不予置评，也没有更多的资讯可以说明。

孙晓雅补充说，目前美台关系处于极佳状态，与台湾互动符合美国利益。至于印太区域安全及台海和平稳定，也符合美国利益，美国对中国持续破坏台海稳定的行为深感关切。美国会致力协助台湾维持充足自卫能力，一同应对共同挑战，例如海事执法及人道援助等。并将共同努力对抗北京的"恶意"影响。

（综合报道）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。