美军驶入西沙领海 中国批「挑衅行径」

(德国之声中文网) 4月28日，在中国国防部首页上，刊登了中国人民解放军南部战区新闻发言人李华敏大校发表的谈话。李华敏在声明中表示，美海军巴里号导弹驱逐舰未经中国政府允许，非法闯入其西沙领海。中国人民解放军南部战区组织海空兵力全程对美舰跟踪监视、查证识别，并予以警告驱离。

声明中说: 「美方挑衅行径严重违反有关国际法准则，严重侵犯中国主权和安全利益，人为增加地区安全风险，极易引发不测事件，与当前国际社会合力抗疫的氛围格格不入，与南海地区国家保持南海和平稳定的共同意愿格格不入。」声明奉劝美国把精力放在抗疫上，停止不利于地区安全与和平稳定的军事行动。

针对中国军方的声明，美国国防部发言人伊斯特伯恩(Lt. Col. Dave Eastburn) 在回应美国之音查询时说，「美国将在国际法所允许的任何地方继续飞行、航行和活动」。

菲律宾持相反看法

先前，中国与越南为了渔船事件剑拔弩张之时，美国国务院曾发出声明呼吁中国停止利用他国分心对抗疫情时趁虚而入，「扩大在南中国海的非法主张」。

在那之后，菲律宾学者也警告其政府，中国可能利用疫情，扩大其在南中国海的主张。但在周二(4月28日)，菲律宾政府公开表示不同意专家的观点。

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菲律宾总统发言人罗奎(Harry Roque)说，有些专家的结论是中国正在各国忙于对付疫情时激化在南中国海的冲突，「我们不认同这个结论，但我们现在的政策是我们会捍卫我们的领土与主权。」

张慈/邹宗翰 (综合报导)