美军遗骸交涉停摆 朝鲜军事演习重启

(德国之声中文网)美国国防部周三(5月9日)表示，美国已经暂停与朝鲜归还美军遗体的相关交涉。美国国防部的战俘及失踪军人统计署(DPAA)表示，自从上次特朗普和金正恩在河内举办的峰会之后，就已经没有再和朝鲜官员联络。「因此，我们与朝鲜人民军之间关于归还作业的沟通交流也因此停摆。」

韩战美军的遗体从2005年就已经停止作业，直到去年，特朗普与金正恩召开新加坡峰会之后才重新开始运作。

据称，美国国防部原先希望可以在今年春天再次进行移交遗体的作业，但是朝鲜方面不曾同意面对面沟通细节，例如如何支付款项给朝鲜军队的支持性工作等等。

美国国防部表示:「我们现在已经到了一个关头，从现在到这个财政年结束为止，也就是2019年9月30日之前，都没有办法继续在朝鲜人民共和国境内有效规划、协商、执行现场工作。」

无法与军演脱钩

去年夏天，朝鲜将55具韩战中阵亡的美军遗骸归还给美国。归还美军遗骸理论上与去核化议题无关。但是随着特朗普无法在去核化上取得重大进展，归还进度也备受影响。

上周六，朝鲜进行了一项演习，在金正恩的监督下，发射了一枚火箭和至少一枚导弹。美国代理国防部长沙纳罕在周三国会听证会上说，朝鲜上周演习发射了火箭和导弹，这是美国第一次明确指出朝鲜演习中的武器。这也是2017年11月朝鲜发射远程洲际导弹以来的第一次测试。

随后，朝鲜官媒引述不具名官员报导道，该测试只是例行性的演习，没有瞄准任何人，也没有造成区域性紧张情势升高。

罗法/夏立民(路透社等)