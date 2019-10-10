美军遇土军炮火 特朗普要制裁土耳其

（德国之声中文网）不久前，美国对土耳其发出威胁；现在，华盛顿再进一步。美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）在华盛顿证实，特朗普总统授权对土耳其实施制裁。姆努钦在记者会上表示，特朗普敦请有关机构，拟定"强力"惩罚措施。

"我们能使土耳其经济停摆"

美国财长姆纽欣威胁对土耳其实施后果严重的制裁

姆努钦称，银行已被告知，有可能出台惩罚措施；特朗普将签署一份政令，授权财长在与总统和国务卿磋商后，对"同土耳其政府有联系的每个个人"实施制裁。这位美国财长强调，"它们是非常严厉的制裁措施。我希望，我们不必实施它们。而一旦我们不得不那么做，我们将能使土耳其经济停摆。 "

姆努钦还表示，因在北叙利亚的持续性军事攻势以及土军有可能对平民目标发动攻击，特朗普总统十分忧虑。

美军首次处于土军炮火之下

几乎就在与财长作此番表态的同时，五角大楼一名发言人通报说，在北叙边境城市科巴尼（Kobane），美军部队首次处于土军炮火之下。所幸无人伤亡。这名发言人明确指出，美军没有撤出科巴尼，美国仍坚决反对土耳其在叙利亚的军事攻势，尤其是反对"在土耳其人知道驻扎有美军的那些地区"的军事行动。

欧盟亦考虑制裁

欧盟内也在讨论可能的制裁。瑞典已公开表示欧盟应对土耳其实施武器禁运。

本周三，土耳其地面部队第三次进入了北叙地区，目标是库尔德民兵"人民保护部队"（YPG）为首的反叛联盟"叙利亚民主力量"（SDF）。

西方国家担心，由于这一攻势，数以千计的在囚"伊斯兰国"武装分子会得以逃脱，从而导致这个在叙利亚军事上已被打垮的恐怖主义武装组织东山再起。

伊斯兰国在库尔德地区从事汽车炸弹袭击

自土耳其进军北叙以来，伊斯兰国恐怖分子首次在库尔德地区从事袭击。在北叙地区的东部城市卡米什利（Kamischli），一枚汽车炸弹在一个饭馆前爆炸。据库尔德当局提供的数据，有3名平民被炸死，9人被炸伤。伊斯兰国称，袭击目标是库尔德战士。库尔德当局报告说，在土耳其轰炸期间，有5名伊斯兰国被囚武装分子在卡米什利成功越狱。

尽管受到制裁威胁，土耳其总统埃尔多安无意终止针对库尔德民兵"人民保护部队"的军事行动。他在伊斯坦布尔的一次讲话中称，"我们不会撤退"，"我们将继续战斗，直至所有恐怖分子都退到我国边界以南32公里处为止。"

土耳其要在与叙利亚接壤的边境地区设置纵深30公里的所谓的安全地带，要求库尔德民兵撤出相关区域。安卡拉计划在该地区安置目前在土耳其境内的多为阿拉伯叙利亚人的难民，数量最多可达200万。

凝炼/王凡（德新社、路透社）