美军退役将领：若军火充足 乌克兰今夏可收复克里米亚

（德国之声中文网）4月10日接受德国之声电视台访问时，美军退役中将、现任法兰克福“人权第一”组织高级顾问的霍奇斯（Ben Hodges）分析认为，乌克兰目前正在准备反攻。霍奇斯表示，当前的战局是“风暴前的平静”。

他说：“乌克兰能够在8月底之前解放克里米亚，——我一直提出了前提条件，那就是，如果我们为他们提供所需要的远程精准武器。”

霍奇斯说：“我认为我们将会看到一场非常专业并且有效的进攻。其目的将会是孤立克里米亚、并为今年晚些时候解放克里米亚创造条件。”



霍奇斯也分析了美国高级机密文件泄露事件的影响。泄露的文件涉及乌克兰防空等一系列内容。泄密文件显示，基辅在防空和导弹防御体系方面弹药不足。

霍奇斯说，泄密文件凸显有必要在武器弹药方面为乌克兰提供支持。他对美国、德国政府拒绝向乌克兰提供战斗机提出质疑。“我们谈论的是成千上万乌克兰平民因导弹袭击而丧生。他们（指俄罗斯）所针对的不是乌克兰防御体系，而是平民目标。为什么？为什么对我们来说更进一步提供他们所需要的能力来保护成千上万欧洲平民这么难？”

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霍奇斯也呼吁西方盟国“帮助乌克兰不让俄罗斯有能力在克里米亚和其它被占乌克兰地区起飞飞机、无人机以及发射导弹”。

霍奇斯：美国泄密文件内容对俄不新鲜

这位美国驻欧洲陆军前司令官不认为此次泄密的文件会带来多大危险。他认为，俄罗斯和乌克兰事前就已知悉泄密文件所涉及的信息。“如果我们不去帮助乌克兰获得更多弹药、或为其防空和导弹防御体系提供更多供给，那么是会成为一个脆弱的点。但我想他们（指俄罗斯）之前就已经知道这些脆弱之处。”

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霍奇斯认为，俄罗斯空军在过去14个月内并未显示出，他们有足够的训练或能力获得制空权。“所以并非仅仅是乌克兰在防空方面的勇敢和很有能力。是因为我认为俄罗斯不知道如何做到这些。”他还指出，俄罗斯的武器装备陈旧。他认为俄罗斯转向了一种防御，并保持这一状态。

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