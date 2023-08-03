美军计划升级导弹射程 扩大太平洋对抗中国能力

（德国之声中文网）路透社援引美国政府两名不愿透露姓名的官员称，五角大楼和国会正在研究一种改进方法，通过使用更强有力的推进剂和更轻的弹头，可将某些现有武器的射程提高多达 20%。

上周，美国国会参议院讨论的一项法案，规划至少拨款1300万美元，用于设计和制造推进导弹或替代弹头中爆炸材料的化学物质，即 "高能材料"（energetics）。

尽管在8860亿美元的国防预算总额中，目前只有一个零头进入了国会审核程序，但这一专项预算可能在美国开启一个投入数十亿美元更新弹药的进程。

民主党占多数的国会参议院和共和党占多数的众议院仍需就最终的资金分配进行谈判。但两党已就威慑中国的努力达成普遍共识。

"印太地区的距离跨度和（中国）海军的庞大规模意味着，美国需要更多能够到达遥远目标、有能力摧毁舰船的导弹。"众议员麦克·加拉格（Mike Gallagher）对路透社表示。

“仍满足于使用 20 世纪 40 年代的燃料技术"

中国将美国在太平洋地区的存在视为威胁，作为回应，中国加强了自己的军事存在。"遗憾的是，五角大楼满足于使用 20 世纪 40 年代的燃料技术，却忽视了 CL-20 等先进高能技术，而这些技术对于提高我们部队的射程和杀伤力是必不可少的。导弹每飞远一英尺，美国军人就离危险更远一英尺。"

CL-20计划

国防部一位高级官员说，CL-20是目前讨论最多的化合物之一。美军早在1980年代就研发出该化合物，但因成本昂贵，迄今未能广泛使用。国会引用 2021 年发表的一份研究报告称，使用CL-20以及其它改进为火箭重新配置动力，可将其射程延长约 20%。

"高能技术中心"（Energetics Technology Center）的一篇论文称，新型高能材料将使一枚400磅炸弹 "具有与目前1000磅炸弹相同的杀伤力"，并补充说中国 "以工业规模制造CL-20并将其应用于武器系统"。

战略与国际研究中心武器专家汤姆·卡拉科（Tom Karako）说，对高能燃料的投资成本不高，因此是一项"有意义和重要的建议"。

他补充说，在美军目前库存武器中重新装填或使用新的爆炸性化学物质的成本可能高达数十亿美元，很大程度取决于具体哪些武器被重新配置动力燃料、改装以及购买。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



众议院版本的年度国防法案要求五角大楼实施一项 CL-20 试验计划，更换三种现有武器中的炸药或推进剂。高能技术中心专家估计，更换CL-20的候选武器包括洛克希德·马丁公司的远程反舰导弹和增程空对地导弹、波音的魚叉反舰导弹以及洛克希德马丁和RTX公司的标枪反坦克导弹。

但也有反对的声音。非营利组织 "反武装暴力行动"的执行主任伊恩·奥弗顿（Iain Overton）说，竞相改装致命器并不是一种进步："更大、更致命的武器会让我们更安全吗？ 答案是肯定的：不能。在过去的几十年中，当爆炸性武器被用于居住区时，全球范围90%的死伤者都是平民。"

（路透社）

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