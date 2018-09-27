 美军舰驶入南海 海空两路警告中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2018

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时政风云

美军舰驶入南海 海空两路警告中国

南海局势有升温迹象，各国动作频频。继空路之后，美军再派遣战舰循海路驶入中国宣称拥有主权的领海，为中美紧张关係再添变数。

Zerstörer USS Decatur (picture-alliance/dpa/US Navy)

继B-52轰炸机之后，美国9月30日派出军舰「迪凯特号」(Decatur)驶入南海。

(德国之声中文网) 9月30日，美国海军驱逐舰「迪凯特号」(Decatur) 驶近中国声称拥有主权的南海水域。美国国防部消息人士称，「迪凯特号」驶入南薰礁及赤瓜礁12海浬内海域，两礁都属于中国控制的南沙群岛范围。

五角大厦上週三 (9/26) 才透露美国B-52轰炸机最近飞越过南海和东海，这次由海路再向中国发出警告。美国海军在今年五月和七月都曾经进行类似行动，而英国和日本早前也相继派遣战舰驶越南海争议海域。

此时中美关係正值紧张之际，除了贸易战升温以外，特朗普几天前更直斥中国企图干预美国选举，美军此举很可能再触动北京神经。

知情官员重申美军的行动符合国际法﹕「一如以往，我们进行的是定期自由航行作业，未来也会继续。」

Fiery Cross Reef Spratly Islands (picture alliance/AP Photo)

卫星图像显示中国在南海争议水域填海及大兴土木。图为中国在南沙群岛「永暑礁」(Fiery Cross Reef)上进行工程。

DW.COM

2016年国际海事法庭裁定中国主张的南海主权没有法律依据，但中国仍继续建设并喝斥进入争议海域的国家。日英美等国也用实际行动持续挑战北京。 (27.09.2018)

南海航道攸关每年3万亿美元贸易额。中国在南海扩张受到文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南的质疑。美国也要求在这个区域自由航行。 (07.09.2018)

日本防卫省周一对外界表示，海上自卫队的潜艇首次在南中国海进行了训练。在主权争端异常复杂的南中国海区域，日本近期活动也越发频繁。 (17.09.2018)

这是中国把岛礁人工扩建成岛屿之后，所浮现的新问题。因为这些岛屿和其他国家距离很近，导致中国更容易与他国起摩擦。 (31.07.2018)

中美军事过招

美国在九月以中方违规向俄罗斯採购军备为由，向中国中央军委实施制裁。中国事后拒绝美国军舰「黄蜂号」十月访问香港的申请，并延后联合军事会谈以示抗议。

在2016南海局势紧张期间，北京也曾经拒绝美国军舰访港。美国一直以来都批评中国在南海争议水域填海造地和兴建军事设施，担心此举会限制航行自由。

台湾中华战略学会研究员张竞接受德国之声访问时表示，美军以航行自由为名进出南海岛礁周边表态，但是美国的自由航行计划 (FONOP) 意涵与联合国国际海洋法公约不完全一致，因此预期美国此举未来仍然会引起各国争议。

2016年国际海事法庭裁定，中国主张的南海主权没有法律依据，但是中国至今仍控制了该处大部分战略水道。美国则拒绝接受中国的领土主张，与此同时汶莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也宣称拥有南海部分主权。

李芊/夏立民 (路透社、法新社)

Infografik Karte South China Sea: Chinese claims and disputed islands

中国宣称拥有南海「九段线」内的领海主权。

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2016年国际海事法庭裁定中国主张的南海主权没有法律依据，但中国仍继续在南海上建设，并高声喝斥进入争议海域的国家。日英美等国也用实际行动持续挑战北京。

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墙外文摘： 辱华戏穿帮？习近平无能？

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