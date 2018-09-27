美军舰驶入南海 中美取消防长会谈

(德国之声中文网) 9月30日，美国海军驱逐舰「迪凯特号」(Decatur) 驶近中国声称拥有主权的南海水域。美国国防部消息人士称，「迪凯特号」驶入南薰礁及赤瓜礁12海浬内海域，两礁都属于中国控制的南沙群岛范围。

五角大厦上週三 (9/26) 才透露美国B-52轰炸机最近飞越过南海和东海，这次由海路再向中国发出警告。美国海军在今年五月和七月都曾经进行类似行动，而英国和日本早前也相继派遣战舰驶越南海争议海域。

此时中美关係正值紧张之际，除了贸易战升温以外，特朗普几天前更直斥中国企图干预美国选举，美军此举很可能再触动北京神经。

知情官员重申美军的行动符合国际法﹕「一如以往，我们进行的是定期自由航行作业，未来也会继续。」

卫星图像显示中国在南海争议水域填海及大兴土木。图为中国在南沙群岛「永暑礁」(Fiery Cross Reef)上进行工程。

防长会谈拉倒

而就在同一天(9/30) ，《纽约时报》报道一位美国官员表示，中国取消了原订十月与美国防长马蒂斯(Jim Mattis)进行的国家安全会谈。

一位中国官员匿名表示，目前尚不清楚该会谈是否会改期，又会改到何时。他说这是因为中美还在贸易战当中，南海的军事活动也仍有争议，「情势越来越紧绷，可能让双方都陷入危险。」美国国防部则拒绝回应。

中美兩国近月在军事上不断过招。九月，美国以中方违规向俄罗斯採购军备为由，向中国中央军委实施制裁。中国事后拒绝美国军舰「黄蜂号」十月访问香港的申请以示抗议。

在2016南海局势紧张期间，北京也曾经拒绝美国军舰访港。美国一直以来都批评中国在南海争议水域填海造地和兴建军事设施，担心此举会限制航行自由。

王毅﹕军事设施只属防御性质

中国外交部长王毅上週五 (9/28) 出席纽约外交关係协会论坛时，回应外界对中国军事化南海的质疑。他说岛礁上有民用设施，并承认同时也有军事设施，但他称中国不是唯一这麽做的国家。

王毅指，美国经常派遣军队到中国在南海的所属领域，令岛上的人感到受威胁，所以有必要增强防卫设备。他强调﹕「但是这些设施纯粹属于防御性质，与军事化完全无关。」他称中国对南海主权的主张一直没有变，外界亦不可能要求中国改变。

台湾中华战略学会研究员张竞接受德国之声访问时表示，美军以航行自由为名进出南海岛礁周边表态，但是美国的自由航行计划 (FONOP) 意涵与联合国国际海洋法公约不完全一致，因此预期美国此举未来仍然会引起各国争议。

2016年国际海事法庭裁定，中国主张的南海主权没有法律依据，但是中国至今仍控制了该处大部分战略水道。美国则拒绝接受中国的领土主张，与此同时汶莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也宣称拥有南海部分主权。

李芊/夏立民 (路透社、法新社)