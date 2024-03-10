美军舰赴加沙人道驰援 美、德敦促以色列保护平民

（德国之声中文网）德国副总理兼经济部长哈贝克敦促以色列改变其在加沙的行动方式。他在纽约与联合国秘书长古特雷斯会晤后向媒体表示：“这并不意味着，以色列不应该打击哈马斯，但平民伤亡人数太高了……以色列必须改变其在加沙地带的战略。”

他还说，德国不能接受完全不保护平民的做法。他指出，加沙的人道主义危机，包括饥荒的风险，显示出 “无法接受的状况”。哈贝克的说法与美国总统拜登早些时候的表态类似，拜登称，以色列总理内塔尼亚胡正在 "伤害以色列"，并敦促他 "更多地关注因当地行动而失去的无辜生命"。

伤害大于帮助

美国总统拜登表示，他认为以色列总理内塔尼亚胡在加沙战争上的做法“对以色列伤害多于帮助”。拜登在接受美国媒体MSNBC的采访时说道： “我永远不会离弃以色列。以色列的防御仍然至关重要，因此不存在任何‘红线’会让我切断武器供应，让他们没有铁穹系统来保护自己。” 他指的是以色列的防空系统。不过拜登补充说：“你不能因为打击哈马斯而导致3万名巴勒斯坦人死亡。还有其他办法来解决哈马斯带来的伤害。”

哈马斯被美国、以色列和德国在内的多个国家认定为恐怖组织。

拜登再次警告以色列对加沙城市拉法采取行动的后果，在过去五个月里，有130多万巴勒斯坦人从加沙地带其他地方逃到这里避难。

此前拜登对加沙地带在穆斯林斋月期间实现停火表示怀疑，“这看起来很艰难。”当被问及斋月期间东耶路撒冷发生暴力事件的可能性时，拜登说“我当然”很担心。

美国派遣援助船只

美国已派出一艘军舰前往东地中海地区，帮助向遭受重创的加沙地带提供人道主义援助。美国中央司令部（CENTCOM）在社交媒体上透露，弗兰克·S·贝松将军级后勤支援舰已在途中。该机构表示，“在拜登总统宣布美国将通过海路向加沙提供人道主义援助后不到 36 小时”，这艘船就已经出发了。

拜登周四（3月7日）宣布了在加沙海岸设立临时港口的计划，用于接收运送食物、水、药品等物资的船只。周五，五角大楼表示，建立港口可能需要长达 60 天的时间。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。





(德新社，法新社，路透社等)

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