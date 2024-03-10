美军舰赴加沙人道驰援 美、德敦促以色列保护平民

美国总统拜登表示，以色列总理内塔尼亚胡处理加沙战事的手法“对以色列的伤害大于帮助”。德国副总理哈贝克也敦促以色列改变其在加沙的行动方式。与此同时，一艘美国军舰已启程赴地中海为加沙提供人道援助。
（德国之声中文网）德国副总理兼经济部长哈贝克敦促以色列改变其在加沙的行动方式。他在纽约与联合国秘书长古特雷斯会晤后向媒体表示：“这并不意味着，以色列不应该打击哈马斯，但平民伤亡人数太高了……以色列必须改变其在加沙地带的战略。”
他还说，德国不能接受完全不保护平民的做法。他指出，加沙的人道主义危机，包括饥荒的风险，显示出 “无法接受的状况”。哈贝克的说法与美国总统拜登早些时候的表态类似，拜登称，以色列总理内塔尼亚胡正在 "伤害以色列"，并敦促他 "更多地关注因当地行动而失去的无辜生命"。
美国总统拜登表示，他认为以色列总理内塔尼亚胡在加沙战争上的做法“对以色列伤害多于帮助”。拜登在接受美国媒体MSNBC的采访时说道： “我永远不会离弃以色列。以色列的防御仍然至关重要，因此不存在任何‘红线’会让我切断武器供应，让他们没有铁穹系统来保护自己。” 他指的是以色列的防空系统。不过拜登补充说：“你不能因为打击哈马斯而导致3万名巴勒斯坦人死亡。还有其他办法来解决哈马斯带来的伤害。”
哈马斯被美国、以色列和德国在内的多个国家认定为恐怖组织。
拜登再次警告以色列对加沙城市拉法采取行动的后果，在过去五个月里，有130多万巴勒斯坦人从加沙地带其他地方逃到这里避难。
此前拜登对加沙地带在穆斯林斋月期间实现停火表示怀疑，“这看起来很艰难。”当被问及斋月期间东耶路撒冷发生暴力事件的可能性时，拜登说“我当然”很担心。
美国已派出一艘军舰前往东地中海地区，帮助向遭受重创的加沙地带提供人道主义援助。美国中央司令部（CENTCOM）在社交媒体上透露，弗兰克·S·贝松将军级后勤支援舰已在途中。该机构表示，“在拜登总统宣布美国将通过海路向加沙提供人道主义援助后不到 36 小时”，这艘船就已经出发了。
拜登周四（3月7日）宣布了在加沙海岸设立临时港口的计划，用于接收运送食物、水、药品等物资的船只。周五，五角大楼表示，建立港口可能需要长达 60 天的时间。
(德新社，法新社，路透社等)
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