美军舰穿行台湾海峡 北京吁美方“慎重”

（德国之声中文网）美国军方表示，4月28日，又有两艘美舰穿越台湾海峡。尽管中国方面一再强烈抗议，五角大楼还是增加了在这一重要战略海域的活动频率。美国军舰穿越台湾海峡有可能会加剧美中的紧张程度，但对台湾来说，面对日趋紧张的两岸关系，美国方面的行动则有可能被视为特朗普政府对台湾的支持。

台湾问题只是美中关系众多棘手问题当中的一个，其它争执焦点还包括贸易冲突、美方实施的制裁措施以及北京在南中国海一系列炫耀军力的行为。美国同时也加强了在南中国海的巡逻，以强调美方对自由航行权的主张。

这两艘驱逐舰分别是"威廉·劳伦斯"（William P. Lawrence）和"斯蒂瑟姆"（Stethem）号。介于台湾和中国大陆之间的台湾海峡宽度为180公里。

这已经是2018年7月以来美舰第七次通过台湾海峡，最近的一次是在3月25日。

蔡英文在台湾关系法40周年纪念仪式上

美国第七舰队发言人克莱·多斯（Clay Doss）表示："穿越台湾海峡显示了美国为印度太平洋海域保持自由开放付出的努力。"多斯称，穿越过程中，没有同其他国家舰只间出现不安全或非专业性的互动。

美国和台湾之间没有正式的外交关系，但美方以立法方式作出对台湾的安全承诺，也是台湾主要的武器供给方。五角大楼宣称，2010年以来，已经向台湾出售了价值150亿美元的军火。

中国不断施加压力，强化对台湾的主权诉求。北京认为，台湾是中国神圣领土不可分割的一部分。上周三，路透社率先报道了法国军舰穿越台湾海峡的消息，中国方面则称法国军舰的行为是"非法的。"北京对台湾前景的担忧，可能将会在本年度的国防预算中得到更明显的体现。中国主席习近平在其2019年新年致辞中曾发出威胁称，如果台湾不接受中国的统治，北京不排除武力攻台的可能性。

过去几年来，中国方面多次出动军机军舰，举行围绕台湾岛的军演。此外，中国还加强努力促使台湾在国际社会上陷于孤立境地。台湾的正式邦交国目前仅剩十余个。

对于周日两艘美国军舰再度穿越台湾海峡，中国外交部发言人耿爽在4月29日的例行记者会表示，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，并已经就此向美方表达了关切。 耿爽称，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，中方敦促美方恪守"一个中国"原则和中美三个联合公报的规定，能够慎重、妥善地处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成消极影响。

去年十月，美国军舰通过台湾海峡后，中国国台办发言人马晓光曾表示："台湾问题事关中国核心利益，坚决反对任何外来干涉。我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力维护国家主权和领土完整。中方坚决反对美方与台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系。挟洋自重，勾连外部势力破坏台海和平稳定，必将自食恶果。"

达扬/凝练（路透社）