美军舰再到台湾海峡"走一圈" 北京强烈抗议

（德国之声中文网）中国国防部对美军基德号导弹驱逐舰及海岸防卫队的门罗号巡逻舰穿越台湾海峡提出抗议。国防部网站发布的一份声明指出美方频频实施类似挑衅行径，性质十分恶劣，充分说明美国是台海和平稳定最大破坏者、台海安全风险最大制造者：“我们对此表示坚决反对和强烈谴责。”

这两艘美国军舰本周五（8月27日）穿越台湾海峡。美国海军第7舰队表示，船舰是在符合国际法的规范下，通过国际水域，表明美国对自由开放印太地区的承诺。这种演习被认为是对中国的警告。北京近日在台湾周边举行了实兵演练，中国并没有放弃用武力将台湾纳入控制之下。

美国军舰过航台湾海峡也引起了《环球时报》总编辑胡锡进的注意，他在微博上评价道：“台湾海峡是国际水道，理论上说谁都可以走，但实际上军舰从那里通过有强烈地缘政治含义。美国就是要通过军舰“走一圈”鼓舞民进党当局和各路“台独”势力…“。他还表示：“ 大国不会轻易交战，平时就是这样相互比划，背后是两个国家综合实力的消长比拼。”

美国与台湾没有正式外交关系，但美国是台湾的主要军备卖家。美国海岸警卫队一直在加强其在亚洲的存在，其背景是中国海岸警卫队在有争议的岛屿附近巡逻。

今年3月拜登政府与台湾签署备忘录，成立海巡工作小组来协调双边政策之后，双方本月举行会谈。中国对这份文件的签署表达了抗议。

中美国防部高官举行会谈

中国和美国之间的关系变得愈发紧张，这两个世界上最大的两个经济体在台湾问题，人权问题，南中国海的军事活动等方面都存在分歧。

尽管双方关系紧张，言辞互怼，不过长期以来，美国军方一直寻求与中方保持畅通的沟通渠道，以缓解潜在突发事件，以及对潜在事故发生的管控。

根据路透社独家报道，有美国军官周五告诉路透社，五角大楼的高级军官与中国军方举行了会谈，这是拜登1月上台后双方的首次对话。

多年来，美国一直把对抗中国放在国家安全政策的核心位置，拜登将与中国的竞争称作美国“本世纪最大的地缘政治验。“

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。 作者: 乐然



路透社报道，上个星期，美国国防部副助理部长迈克尔·蔡斯（Michael Chase）与中国人民解放军国际军事合作办公室副主任黄学平少将进行了交谈。要求匿名的美国军官透露：“（双方）利用美中国防电话专线举行了安全的视频会议。双方都同意保持两军之间开放沟通渠道的重要性。”

有美方官员表示，美国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）尚未与中方举行会谈，一部分原因是，在谁是中方对等官员的问题上中美存在分歧。

美国副总统哈里斯本周四（8月26日）结束对东南亚地区的访问时表示，美国欢迎竞争，不寻求与中国发生冲突，但将在中国南海等问题上“直言不讳”。





（美联社，路透社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。