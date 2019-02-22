美军航经台湾海峡 中国军费升幅难测

(德国之声中文网) 两艘美国海军军舰周一(26日)行经台湾海峡，军方称之为「例行性通行」，但中国很可能会因此不悦。

美国国防部发出声明表示，一艘驱逐舰斯特西母号(USS Stethem)与一艘补给舰凯萨查维兹号(USNS Cesar Chavez)行经台湾海峡前往南中国海与东中国海域。 此消息在26日早上获得台湾国防部证实。

美国国防部表示:「美国军舰例行航经台湾海峡的国际海域，展现美方对自由与开放的印太海域的承诺。 」

美国国防部也说将来会「继续在任何国际法允许的区域进行飞行、航海等活动。 」

路透社报导，在两岸关系紧绷的时刻，美国此举会被视为特朗普支持台湾的表态，而引起中国不满。

美国补给舰凯萨查维兹号

中国即将公布军费预算

中国的国防预算一直是世界各国关注的焦点。 各国以国防预算当做线索，揣测中国的动向，在中国发展新的战备能力－例如航空母舰或反卫星导弹时，尤其密切关注。

中国将在3月5日的人大会议上公布2019年的国防预算。

此外，人大同一天也会公布政府订定的经济增长率目标。

知情人士告诉路透社，中国今年打算把经济增长率的增长目标定得比以往稍微低一些，设在6-6.5%。

2018年，中国公布国防预算支出增长率目标为8.1%，是三年来增加最多的一次。 支出增加带动了军备升级，挑动邻国的敏感神经。

而2019年，国防预算是否会受到经济增长放缓而受到影响，学者看法不一。

环球时报本月引述匿名军事专家认为2019年的国防预算「比2018年稳定增长8-9%会是合理的预测。 」同一篇文章也指出，中国的军事能力要赶上西方国家，仍然有很大的进步空间，因为他们现阶段所持有的武力当中，高端军备的数量仍十分有限。

然而，上海同济大学政治系教授谢岳却认为，有鉴于中国的经济增长放缓，国防支出的减少也是可以预期的。 「因为国防支出与经济发展息息相关，所以国防支出应该要下降。 但是也有一些因素可能会让它上升，比如南中国海主权争议与台湾问题。 」

习近平在一月的演讲中对台湾的态度更将强硬，这个压力也施加到国防部门上。 罗援，中国战略文化促进会常务副会长兼秘书长说: 「台湾问题不应该被拖延到下一个世代... 我们这个世代必须要完成这项历史使命。 」

北京从未公开过详细的国防预算书，这使得周边国家以及其他军事强国抱怨中国的不透明，導致区域关系更为紧张。 中国自称十分透明并且不会对区域安全形成威胁。

国际专家与外交官认为中国所公布的军费预算低于解放军真正的支出，因为中国不但拥有世界上最大型的武装军队，也积极参与世界的太空竞赛。

罗法/杨威廉(路透社、法新社)