美军突袭IS头目 特朗普：有大事发生

（德国之声中文网）美国几家新闻媒体援引匿名消息人士报道称，美国特种部队于周六在叙利亚进行了针对"伊斯兰国"（IS）领导人阿布·贝克尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行动。

目前尚不清楚在靠近土耳其边界的伊德利卜省（Idlib）西北部的袭击是否成功。包括新闻周刊，路透社，美联社，CNN和福克斯新闻在内的媒体援引官员的话报道称，这位难以捉摸的恐怖分子已成为美国的袭击目标。

官员说，他们正在核查巴格达迪是否在一次爆炸中丧生。

SDF：行动成功

库尔德领导的叙利亚民主力量（SDF）的指挥官在周日发推文说，"行动"是在与美国的情报部门合作下展开的。但是，但是他在其中没有提及巴格达迪。

一位伊拉克的安全消息人士对路透社表示："我们从叙利亚内部获得的消息来源已经证实……发现了他的藏身之处以后，他在试图将家人从伊德利卜带出土耳其前往土耳其边境时，和他的个人保镖一起在伊德利卜被杀。"

伊拉克国家电视台宣布将播放巴格达迪遭突袭过程的录像，并援引一名恐怖主义研究学者的话报道称，美国在伊拉克的情报机构的帮助下找到了这位IS组织的头目。

白宫宣布，特朗普总统将在当地时间上午9点就此发表"重要声明"。截止发稿，这位美国总统的最新一条推文是："刚刚发生了重大的事情"。

有关美军突袭的报道

有报道称，美国的直升机由无人机和战机护航飞越土耳其，在距边境几公里的巴里沙镇进行突袭，有猜测巴格达迪可能在这次突袭中被杀。

该地区被叙利亚前基地组织成员领导的"黎凡特解放组织"（Hay'at Tahrir al-Sham）所控制，该组织经常与IS开战。

目前尚不清楚巴格达迪为什么会藏身于火药味如此浓厚的地带。美国和当地的情报机构长期以来一直相信他的藏身之处位于靠近伊拉克边境的东叙利亚地区。

据称，巴格达迪上次发声是在今年9月，当时他呼吁追随者从叙利亚东北部库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）控制的监狱和拘留营中释放成千上万的圣战分子和家庭成员。

2014年以来未曾露面

自从2014年在伊拉克第二大城市摩苏尔（Mosul）的大努里清真寺（Grand al-Nuri Mosque）露面后，巴格达迪就没有在公开场合露面，当时他宣布自己是" IS哈里发组织"的领导人。

在最高峰时期，该组织控制着叙利亚和伊拉克的大片领土和数百万人，直到伊拉克部队和美国支持的叙利亚民主力量自卫队击败了这个信奉恐怖主义的哈里发王国。

突袭发生的时间点正值特朗普因其决定从叙利亚东北部撤军而面临批评，他的这一决定为土耳其针对叙利亚民主力量开展军事行动铺平了道路，而后者在抵抗IS组织的战斗中扮演了领导性角色。

此举引发了外界有关恐怖组织可能利用不稳定因素而重振旗鼓的担忧。

任琛/乐然（美联社、路透社）