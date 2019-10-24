美军突袭IS头目 特朗普：他像狗一样死去

（德国之声中文网）美国特种部队于周六在叙利亚进行了针对"伊斯兰国"（IS）领导人阿布·贝克尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的”斩首“行动。美国总统特朗普最新发表正式讲话称，恐怖军事组织IS的领导人巴格达迪和他身边的家人已经在一次爆炸中死亡。美方已经在当地和实验室中通过基因鉴定，正式确认在突袭中死亡的包括巴格达迪本人。

在靠近土耳其边界的伊德利卜省（Idlib）西北部的突袭行动获得成功。之前有包括新闻周刊，路透社，美联社，CNN和福克斯新闻在内的媒体援引官员的话报道称，这位难以捉摸的恐怖分子已成为美国的袭击目标。当时有美国官员说，他们正在核查巴格达迪是否在一次爆炸中丧生。

如今特朗普表示， 他和其它官员一起监视了整个行动，这个过程”像在看电影“。这位美国总统向媒体表示，巴格达迪并没有像英雄一样死去，他死时连哭带叫，”像个狗，像个懦夫“一样带着三个孩子和两个妻子一起在逃逸至一处地下通道时引爆了自己身上的炸弹。目前还没有与行动有关的画面得以公布，特朗普表示，全世界都应该看到巴格达迪死时的画面。据称，美军的一条军犬在隧道中追上了当时正在逃亡的巴格达迪，后者引爆了身上的炸弹。

美国总统表示，该国用3年时间观察巴格达迪，几个月前获得了重要的情报。几周前开始了这个行动。特朗普表示美军出动了8架直升机，在危险的领空飞行了一个多小时，低空飞进和飞出的过程也是整个任务的最困难的挑战。他特别指出，整个行动得到了俄罗斯、伊拉克、土耳其和叙利亚方面的支持。就此特朗普表示：“俄罗斯对我们不错，向我们开放了领空。伊拉克也很不错，配合的很好。”但是美方没有之前会知俄罗斯此次行动的具体目的和部署。只是通知俄方”他们会喜欢此次行动“。特朗普宣称，俄罗斯也很痛恨当地的IS组织。

特朗普透露，行动部队虽然遭遇了当地武装组织的火力抵抗，但美军迅速予以反击。整个行动没有造成美方的人员伤亡。如今，美国也知道谁是巴格达迪的继位者，并会继续予以关注。目前还不清楚除巴格达迪和家人以外，美军在此次行动中击毙了多少伊斯兰国组织的武装力量。

SDF：行动成功

库尔德领导的叙利亚民主力量（SDF）的指挥官在周日发推文说，"行动"是在与美国的情报部门合作下展开的。但是，但是他在其中没有提及巴格达迪。

一位伊拉克的安全消息人士对路透社表示："我们从叙利亚内部获得的消息来源已经证实……发现了他的藏身之处以后，他在试图将家人从伊德利卜带出土耳其前往土耳其边境时，和他的个人保镖一起在伊德利卜被杀。"

伊拉克国家电视台宣布将播放巴格达迪遭突袭过程的录像，并援引一名恐怖主义研究学者的话报道称，美国在伊拉克的情报机构的帮助下找到了这位IS组织的头目。

之前，特朗普总统通过推特表示将在当地时间上午9点就此发表"重要声明"。他当时表示："刚刚发生了重大的事情"。

有关美军突袭的报道

之前还有报道称，美国的直升机由无人机和战机护航飞越土耳其，在距边境几公里的巴里沙镇进行突袭。

该地区被叙利亚前基地组织成员领导的"黎凡特解放组织"（Hay'at Tahrir al-Sham）所控制，该组织经常与IS开战。

目前尚不清楚巴格达迪为什么会藏身于火药味如此浓厚的地带。美国和当地的情报机构长期以来一直相信他的藏身之处位于靠近伊拉克边境的东叙利亚地区。

据称，巴格达迪上次发声是在今年9月，当时他呼吁追随者从叙利亚东北部库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）控制的监狱和拘留营中释放成千上万的圣战分子和家庭成员。

2014年以来未曾露面

自从2014年在伊拉克第二大城市摩苏尔（Mosul）的大努里清真寺（Grand al-Nuri Mosque）露面后，巴格达迪就没有在公开场合露面，当时他宣布自己是" IS哈里发组织"的领导人。

在最高峰时期，该组织控制着叙利亚和伊拉克的大片领土和数百万人，直到伊拉克部队和美国支持的叙利亚民主力量自卫队击败了这个信奉恐怖主义的哈里发王国。

突袭发生的时间点正值特朗普因其决定从叙利亚东北部撤军而面临批评，他的这一决定为土耳其针对叙利亚民主力量开展军事行动铺平了道路，而后者在抵抗IS组织的战斗中扮演了领导性角色。此举引发了外界有关恐怖组织可能利用不稳定因素而重振旗鼓的担忧。

任琛/乐然（美联社、路透社）