 美军突袭叙利亚 伊斯兰国领导人自爆身亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.02.2022

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时政风云

美军突袭叙利亚 伊斯兰国领导人自爆身亡

美军在叙利亚发动夜间突袭行动，导致极端组织伊斯兰国（ISIS）首脑自行引爆炸弹身亡，但这次行动造成至少13人丧命，包括6名孩童与4名妇女。为何美军再度出动？

US-Militärangriff in Syrien

美军这次突袭的目标是一栋两层楼的建筑，位于叙利亚伊德利卜省的一个村庄。

（德国之声中文网）美国表示美军部队周四（2月3日）突袭极端组织伊斯兰国组织（ISIS）在叙利亚的藏身处，该组织的领导人与他的家人一起引爆炸弹自杀身亡。

美国总统拜登周四（3日）发表简短声明，宣布美军此次反恐行动和伊斯兰国首脑库莱希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）丧生的消息。美国官员称这是对这个激进武装组织的「重大打击」。

拜登在声明中称，「由于我们武装部队的技能和勇气，我们已经将伊斯兰国头目库莱希从战场拿下。他并说，所有参与这次行动的美国人都安全返回。」

伊斯兰国在其鼎盛时期控制了从叙利亚到伊拉克的4万多平方英里的土地，并统治800多万人。该组织上个月才袭击了叙利亚东北部的一座监狱，里面至少有3000人遭到伊斯兰国组织拘留。

库雷希是谁？

这次美军突袭的目标库雷希，是在前首脑巴格达迪死后，于2019年10月31日接任该组织的负责人。美媒报导库莱希是伊拉克土库曼人，也是伊斯兰国高层中极少数的非阿拉伯人，这可能使他在阿拉伯人主导的组织中，更难获得合法性和控制权。

与前首脑巴格达迪不同，库莱希非常神秘，不在公众前出现。在担任伊斯兰国领导人的26个月里，库莱希从未发布过像是巴格达迪和其他极端组织领导人的那种宣言或视频。

一名参与追踪伊斯兰国领导人的美国情报人员说，作为伊斯兰国领导人，库莱希身边有一小群保镖、妇女和儿童，他们被当作人盾使用。美国官员说，库莱希引爆了据信是自杀式背心的爆炸物，在美军的突袭中杀死了自己、妻子和三个孩子。

「他们试图活捉他，」美国情报人员说。 「他在使用人肉盾牌，他们（伊斯兰国成员）都穿着背心。」

Syrien Gefängnis in Hasakeh

摄于2019年10月26日的资料照片显示，疑似與伊斯兰国（IS）组织有关联的男子，在叙利亚东北部城市哈塞克的监狱牢房中祈祷。

美国反恐目标与韧性研究所（American Counterterrorism Targeting and Resilience Institute）主任沙伊科维奇（Ardian Shajkovci）指出，比起投降，自杀结束生命对伊斯兰国追随者而言是勇敢的表现，「这有助于伊斯兰国作进一步的宣传」。

关于库莱希在担任伊斯兰国首领的任期内的影响，人们所知甚少。在他领导下，该组织曾控制了伊拉克和叙利亚的大片地区，并在非洲等地建立新的附属机构。

恐怖主义研究人员米尔顿（Daniel Milton）和乌拜迪（Muhammed al-Ubaydi）在美国军事学院打击恐怖主义中心的期刊上写道，库莱希被一些伊斯兰国支持者嘲笑为「隐居的纸上哈里发」和「无名之辈」。

突击致13人死亡

根据目击者称，大约有50名美国特种作战部队乘坐直升机降落，袭击了叙利亚叛军控制的角落房子，并发生了两个小时的枪战。居民们描述枪声炮火声连续两小时不绝于耳，而后直升机才驶离。

Syrien I US-Militär tötet Anführer des Islamischen Staates

五角大楼表示，美国在叙利亚西北部的这场反恐行动是一次"成功 "的任务，该行动造成至少13人死亡。

该房屋的顶层被打碎，里面血迹斑斑。一位为美联社特约记者和几位居民说，他们看到尸体碎片散落在现场附近。大多数居民因害怕报复而不愿透露姓名。

美联社报导，该低矮房屋的顶层几乎被摧毁，白砖滚落至地上。一间被毁坏的卧室里有一个孩子的木制婴儿床和一个毛绒兔娃娃。在一面受损的墙上，还挂着一个蓝色塑料婴儿秋千。房子里有宗教书籍，包括伊斯兰教先知穆罕默德的传记。

住在附近难民营的居民德多（Jamil el-Deddo）说：「一开始很可怕；没有人知道发生了什么事。我们担心这可能是叙利亚的飞机，这让我们想起了过去丢向我们的桶装炸弹。」他补充说，那种炸弹的是在叙利亚冲突期间，阿萨德总统的部队对反对者使用的装有炸药的容器。

美国人无伤亡

拜登说，他命令美军「采取一切可用的预防措施，尽量减少平民伤亡」，这是他们没有对该房屋进行空袭的原因。美联社报导称，有13人在这次突袭中死亡，包括6名儿童和4名妇女。

USA | Präsident Joe Biden | zum Schlag gegen den IS

美国总统拜登2月3日宣布，伊斯兰国首脑在美军突击中丧命。

五角大楼新闻秘书柯比（John Kirby）说，美军得以从该建筑中疏散10人，其中包括位于一楼的一名男子、一名妇女和四名儿童，以及二楼的四名儿童。

柯比也表示，没有美国人伤亡。他说，美军在提取了指纹和DNA后证实了库莱希的死亡。

据一名官员称，拜登和副总统哈里斯以及高级国家安全助理从白宫战情室监测了行动的情况。

在去年美军从阿富汗混乱撤军后，其盟友和反对者皆认为美国的力量正在减弱。而这次突袭行动的成功，使美国在一个关键的时刻取得了军事上的成功。

（美联社、路透社等）

 

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