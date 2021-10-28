 美军突袭叙利亚村庄 至少13人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2022

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时政风云

美军突袭叙利亚村庄 至少13人死亡

五角大楼表示，美国在叙利亚西北部的这场反恐行动是一次"成功 "的任务。急救人员和活动人士说，这次行动造成至少13人死亡。

Syrien I US-Militär tötet Anführer des Islamischen Staates

美军这次突袭的目标是一栋两层楼的建筑，位于叙利亚伊德利卜省的一个村庄。

（德国之声中文网）急救人员和活动人士周四（2月3日）表示，美国在叙利亚西北部伊德利卜省的一次袭击造成13人死亡，包括6名儿童。

美国没有具体说明这次行动的目标。在此之前的几周里， "伊斯兰国"（IS）组织在该地区发动了一系列袭击。

突袭村庄

五角大楼发言人柯比(John Kirby)在周四上午发表在网络的一份简短声明中说，这次反恐行动是 "成功的"。这份声明说，"美国没有人员伤亡。更多信息将在获悉之后提供。"

总部设在英国的监测机构叙利亚人权观察组织说，美国直升机降落在一个村庄后，以美国为首的联军袭击了一所房子，并与叛军控制的伊德利卜省武装人员发生冲突。

当地居民称，这是自2019年击毙IS领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）以来最大规模的一次袭击。

Zivilisten bei US-Militäroperation in Syrien getötet

袭击造成平民死伤：男子抱着死于空袭的孩童尸体

据报道，美军使用扩音器要求妇女和儿童离开该地区。美联社援引一位不愿透露姓名的美国官员的话说，其中一架美军直升机在突袭中出现了机械故障，不得不就地炸毁。《纽约时报》也报道了这一事件。

伤亡报告

叙利亚人权观察组织负责人拉赫曼（Rami Abdel Rahman ）告诉法新社，"行动中至少有13人被杀，其中包括4名儿童和3名妇女。" 该机构早些时候报告死亡9人。

叙利亚民防组织（Syrian Civil Defense，又称"白头盔 "组织）的志愿急救人员也报告说至少有13人死亡，包括6名儿童。

最近几个月，美国特种部队对伊德利卜省及其周边地区的圣战分子开展了几次行动。该地区主要由基地组织前成员"沙姆解放组织"(Hayat Tahrir Al-Sham)管理，是积极反对阿萨德政府的最后一块飞地。

伊德利卜省也是因过去十年间因战争而流离失所的家庭栖居地。分析人士警告说，圣战分子利用该地区的平民作为掩护。

 

(美联社，法新社，路透社，德新社)

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