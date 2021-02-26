美军空袭伊叙境内伊朗支持的民兵组织

（德国之声中文网）美国国防部表示，美国军方周日（6月27日）对伊拉克和叙利亚境内由伊朗支持的民兵组织使用的设施进行了空袭。

五角大楼发言人柯比（John Kirby）在一份声明中说，民兵组织利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。

科比说，其中两个设施设在叙利亚，一个设施在伊拉克，都靠近国境边界，使用者是受伊朗支持的民兵组织，包括“真主党旅”和“赛义德烈士营”。

人员伤亡情况

总部设在英国的叙利亚人权观察组织说，在叙利亚一侧边境，"至少有五名伊朗支持的伊拉克民兵战士在美国战机的袭击中被杀，另有数人受伤"。

这家利用叙利亚境内消息网络收集信息的战争监测机构说，军事设施是被击中的目标之一。

叙利亚官媒叙利亚阿拉伯通讯社（SANA）报道说，美军袭击导致一名儿童被杀，至少还有三人受伤。

美方没有透露是否有人死亡或受伤，但称正在进行评估。

回应对美国利益的攻击

自今年年初以来，在伊拉克发生了40多起针对美国的袭击事件。作为打击 "伊斯兰国 "极端组织的国际盟军的一部分，美国在伊拉克部署了2500名军事人员。

这些袭击中，绝大多数是针对后勤补给车队的炸弹袭击，还有14次火箭弹袭击。

接受路透社匿名采访的两位美国官员透露，自4月以来，伊朗支持的民兵组织对美国在伊拉克的作战设施以及国际盟军人员进行了至少5次无人机袭击。

对美国驻军不满的亲伊朗团体声称对其中一些袭击负责。

柯比在声明中说，鉴于伊朗支持的团体针对美国在伊拉克的利益正在进行一系列袭击，拜登指示采取进一步军事行动来破坏和阻止此类袭击。

美军周日的袭击行动是拜登自上任五个月来第二次下令对伊朗支持的民兵组织进行报复性打击。

拜登上一次下令在叙利亚进行有限打击是在2 月份，当时是为了应对伊拉克的火箭袭击。

(路透社、法新社、美联社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。