美军称遭中方激光照射 双方互批“不专业”

（德国之声中文网）据中国国防部微信公众号周五（3月6日）报道，在当天的记者会上，有记者就美国媒体报道的一艘中国海军驱逐舰此前在菲律宾海上，向美国的一架P-8A侦察机发射激光一事提问。

国防部发言人任国强回答称，美国媒体的报道与事实不符。他介绍，2月17日，中国海军编队位公海组织例行演练。期间，美军一架P-8A型反潜巡逻机不顾中方多次警告，抵近中方舰艇编队实施长时间、低高度绕飞侦察。

他同时强调，在与美机相遇的全过程中，中国舰艇的操作是安全、规范、专业的，符合有关国际法和国际实践。相反，美机行为在意图上是不友好的，在操作上是不专业的，对双方舰机及人员安全造成严重威胁。中方对此坚决反对，并向美方提出严正交涉。 任国强要求美方立即停止类似挑衅性危险行动，停止无端指责抹黑，以免损害中美两国两军关系。

美军声明

这是美国海军2月27日发表相关声明后，中方首次作出正面回应。有记者曾在中国外交部2月28日的例行记者会上就此发问，当时发言人表示不了解情况，并请这名记者向军方提问。

美国海军第七舰队当时在声明中指出，美国海军一架P-8A海上巡逻机2月17日遭到中国海军驱逐舰"不安全和不专业的"激光照射。

第七舰队介绍，事件发生在关岛以西大约380英里的公海上空，当时，这架海神式侦察机是按照国际规章在国际领空运作，中国海军舷号为161的驱逐舰对其进行了激光照射。中方的行为违反了《海上意外相遇规则》，而且不符合两国国防部达成的《海空相遇安全行为准则谅解备忘录》。

美军还表示，事件涉及的激光肉眼看不到，被P-8A的机载传感器发现。武器级激光有可能对海空人员以及舰船和飞机系统造成严重伤害。

非同寻常

美中双方并非首次就"激光武器"发生争执。2018年5月，美国方面指控中国驻吉布提基地人员用激光瞄准美国飞机，造成两名飞行员眼睛轻伤，中国方面否认有关指控；同年6月，美国《华尔街日报》援引美军官员报道称，中国方面在最近几个月内在东中国海及附近地区对美国军机使用了20多次激光。中方回应称，美媒有关报道中对中方的指责毫无根据，纯属捏造。

然而，最新一次中国军方在菲律宾海的行为在专家看来有不同寻常之处。据专门研究外交政策的网络杂志《外交家》(The Diplomat) 2月29日的分析，从事件发生的地点来看，更加愿意冒险的中国解放军可能意在将积极妨碍美军航行和飞行自由的活动扩大到中国海岸或中国海外军事基地之外的地方。该杂志的分析员同时指出，这一先例令人担忧，尤其正当美中两国在全球范围内加强竞争之时。

美国防部施压

中国国防部发言人就美方最新指控作出回应的同一天，美国国防部也在其网站发表声明称，2020年3月3日，国防部长马克·T·埃斯佩（Mark T. Esper）与中华人民共和国国防部长魏凤和通了电话。在电话会议中，埃斯珀部长对2月17日发生的事件表示关切。

埃斯珀呼吁，中国人民解放军按照双边协议和国际海上安全标准安全而专业地开展活动。美国国防部还称，这起事件突显了两军需要加强双边危机沟通机制，以确保此类事件不会升级或导致误判。