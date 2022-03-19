美军称成功测试高超音速武器

美国空军宣布，成功测试了一种新的高超音速武器，该武器能以5倍音速飞行并实现精确打击。俄罗斯声称，在对乌战争中多次使用高超音速导弹。去年夏天，也曾传出中国进行相关试验的消息。
（德国之声中文网）美国空军本周一（5月16日）通报说，型号为AGM-183A的空射快速反应武器（ARRW）美国西海岸南加州的测试成功。通报称，“我们正做出一切努力使这一突破性武器尽快用于实战”。
通报强调，这一新型武器将使武装部队即使从远处也能守住战区内阵地。 通报还称，该武器扩大了武装部队实施精确打击的能力。
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根据美方消息，周六（5月14日），一架远程B-52H轰炸机将高超音速武器带入空中，然后成功发射，实现了一次 “创造历史”的测试 。
俄罗斯声称，在对乌克兰战争中已多次动用“匕首”（ Kinschal）高超音速导弹。该导弹长8米，能以极快速度在高空飞行，极难被敌方拦截。
俄罗斯总统普京曾在2018年炫耀该国武器库时称其高超音速导弹“天下无敌”。
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此外，据西方媒体报道，中国2021年夏天在南中国海域成功发射抛射物，以五倍音速环绕地球，这被认为是高超音速导弹试验。该信息没有得到中国官方证实。也有专家表示，中国该技术是否已达到实战需要仍值得怀疑。
不过，英国《金融时报》当时报道称，中国在高超音速武器发展方面的进展令五角大楼极度震惊，“美国情报部门感到措手不及”。
（德新社等）
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半個月前，俄羅斯稱其在打擊烏克蘭的行動中，發射了兩枚高超音速導彈；中國去年亦明顯成功達成高超音速導彈試驗，該導彈繞地球飛行並擊中了中國的一個目標。落後中俄的美國現在也動了起來。
美国参谋长联席会议主席马克·米利将军在接受彭博电视台采访时表示，中国的高超音速武器系统测试"非常令人担忧"。这一表态肯定了英国《金融时报》10月中旬有关中国7、8月曾秘密进行高超音速导弹测试的说法。中方迄今对此予以否认。