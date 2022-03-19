美军称成功测试高超音速武器

（德国之声中文网）美国空军本周一（5月16日）通报说，型号为AGM-183A的空射快速反应武器（ARRW）美国西海岸南加州的测试成功。通报称，“我们正做出一切努力使这一突破性武器尽快用于实战”。

通报强调，这一新型武器将使武装部队即使从远处也能守住战区内阵地。 通报还称，该武器扩大了武装部队实施精确打击的能力。

更多阅读：高超音速武器到底是什么？

根据美方消息，周六（5月14日），一架远程B-52H轰炸机将高超音速武器带入空中，然后成功发射，实现了一次 “创造历史”的测试 。

俄罗斯声称，在对乌克兰战争中已多次动用“匕首”（ Kinschal）高超音速导弹。该导弹长8米，能以极快速度在高空飞行，极难被敌方拦截。

俄罗斯总统普京曾在2018年炫耀该国武器库时称其高超音速导弹“天下无敌”。

更多阅读：俄罗斯高超音速导弹——你所该知道的

此外，据西方媒体报道，中国2021年夏天在南中国海域成功发射抛射物，以五倍音速环绕地球，这被认为是高超音速导弹试验。该信息没有得到中国官方证实。也有专家表示，中国该技术是否已达到实战需要仍值得怀疑。

不过，英国《金融时报》当时报道称，中国在高超音速武器发展方面的进展令五角大楼极度震惊，“美国情报部门感到措手不及”。

（德新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。