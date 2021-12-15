美军研发新软件 预测中国「过激反应」

（德国之声中文网）路透社报道，部署於太平洋地区的美国军事指挥官建立了一个新的软件工具，用来预测中国政府对美国在该地区进行军售丶支持军事活动，甚或是美国国会对台湾等热点地区进行访问时，将如何作出反应。

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）周二（12月14日）在访问位於夏威夷的美国印太司令部时，听取官员对於这项新工具的介绍。

路透社报道，一位国防官员表示，该软件工具进行的是关於「战略摩擦」的计算。这项工具统整并研究了自2020年初以来的数据，对影响美中关系的重大活动进行评估。这样的评估系统将有助於五角大楼预测某些行动是否会激起中国的过激反应。

随着台海局势升温，美中两国军方皆在台湾海峡一带展开行动。除了中国频繁派遣战机进入台湾的防空识别区，引起国际高度关注外，美方也增加其派遣军舰通过台湾海峡的行动。

今年10月时，美国「杜威」号导弹驱逐舰、加拿大「温尼伯」号护卫舰双双航行经过台湾海峡，而11月时美方也再次派阿利·勃克级导弹驱逐舰米利厄斯号(USS Milius)驶过台海，两次事件皆引起北京的愤怒。

当时，东部战区新闻发言人、陆军大校施毅表示，美方此举制造安全风险，破坏地区稳定，战区部队将采取一切必要措施，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

路透社报道，美国国防官员表示，这一事件和其他类似事件助长了美方对该工具的需求，以确保美国不会因其行动而惹恼中国。

虽然美中关系已经处于低谷，但该软件工具为各种活动提供了可见性，如国会访问台湾丶向该地区的盟友出售武器，或者当几艘美国船只驶过台湾海峡时可能会激起中国的过度或意外反应。路透社报道，这位官员表示，这项新的软件工具能使美国官员提前4个月对未来的计划进行评估。

（路透社）

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