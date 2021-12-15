 美军研发新软件 预测中国「过激反应」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2021

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时政风云

美军研发新软件 预测中国「过激反应」

随着中美关系走入低谷，如何回避激烈冲突成了重要关键。美国军方近期研发了一个新的软件工具，透过过往数据来预测哪些行动恐怕会引起中方的过激反应，以确保行动落在安全范围内。

US-Navy Kriegsschiff

随着中国频繁派遣军机进入台湾防空识别区，美国军方也增加了军舰航行台湾海峡的举措。

DW.COM

美国军方证实，一艘美国和一艘加拿大军舰于本周驶过台湾海峡，这是美军近年来首次联合他国舰艇穿越台湾海峡。中国军方随即作出回应。

美国国务卿布林肯上任以来出访东南亚国家的首站是印度尼西亚。他在印尼访问期间表示，印太地区“到处都存在着对北京侵略性行为的担忧”。他表示，华盛顿方面“决心确保南中国海的航行自由”以及“台湾海峡的和平和稳定”。

自从特朗普担任美国总统之后，美中关系出现剧烈变化，在贸易、科技、人权和地缘政治几乎处于全方位对抗态势。即便拜登政府上台之后，局面也并没有发生明显改变。美国中国问题专家李成认为，美中关系已经无法回到从前，但也并非全无缓和的希望。

（德国之声中文网）路透社报道，部署於太平洋地区的美国军事指挥官建立了一个新的软件工具，用来预测中国政府对美国在该地区进行军售丶支持军事活动，甚或是美国国会对台湾等热点地区进行访问时，将如何作出反应。

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）周二（12月14日）在访问位於夏威夷的美国印太司令部时，听取官员对於这项新工具的介绍。

路透社报道，一位国防官员表示，该软件工具进行的是关於「战略摩擦」的计算。这项工具统整并研究了自2020年初以来的数据，对影响美中关系的重大活动进行评估。这样的评估系统将有助於五角大楼预测某些行动是否会激起中国的过激反应。

随着台海局势升温，美中两国军方皆在台湾海峡一带展开行动。除了中国频繁派遣战机进入台湾的防空识别区，引起国际高度关注外，美方也增加其派遣军舰通过台湾海峡的行动。

今年10月时，美国「杜威」号导弹驱逐舰、加拿大「温尼伯」号护卫舰双双航行经过台湾海峡，而11月时美方也再次派阿利·勃克级导弹驱逐舰米利厄斯号(USS Milius)驶过台海，两次事件皆引起北京的愤怒。

当时，东部战区新闻发言人、陆军大校施毅表示，美方此举制造安全风险，破坏地区稳定，战区部队将采取一切必要措施，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

路透社报道，美国国防官员表示，这一事件和其他类似事件助长了美方对该工具的需求，以确保美国不会因其行动而惹恼中国。

虽然美中关系已经处于低谷，但该软件工具为各种活动提供了可见性，如国会访问台湾丶向该地区的盟友出售武器，或者当几艘美国船只驶过台湾海峡时可能会激起中国的过度或意外反应。路透社报道，这位官员表示，这项新的软件工具能使美国官员提前4个月对未来的计划进行评估。

（路透社）

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