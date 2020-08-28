美军演习夺岛 中国空军视频模拟轰炸关岛

（德国之声中文网）9月19日，中国空军在官方微博“空军在线”上发布空军政治工作宣传文化中心制作的2分15秒的短片。该片名为“我的名字叫战神”，以现实场景片断配合模拟的3D动画，在视觉上营造出被中国媒体称为战神的轰-6K执行攻击任务的全过程。轰6K从基地起飞后，飞过沙漠与草原，途中飞行员按下按钮，一枚导弹飞过长空，降落在一处临海基地。霎时间，基地变成一片火海，空中腾起滚滚浓烟。轰炸后，轰-6K在多架歼11的护送下顺利返航降落。该片配有雄壮的音乐和戏剧性的音响效果，好似好莱坞大片场景。尤为引人注目的是，片中有一个镜头是被轰炸基地的卫星图片，显示该基地为美军在关岛的安德森空军基地。





该视频公布的时间点正逢中美关系紧张之际。上个月以来，北京方面陆续在渤海、黄海、东海和南中国海进行军演。从9月18日起，北京连续三天派出战斗机现身台湾周边空域，以表达对美国副国务卿克拉奇访台的强烈不满。台湾方面称，在台湾周边出现的中国战机也包括轰6K。关岛安德森空军基地是美国位于亚太前沿的重要战略基地，美空军在那里部署有B-52、B-1B超音速轰炸机和B-2A隐形轰炸机，经常在东海、南海海域开展飞行的美军轰炸机大多都从这里起飞。

新加坡国防与战略研究所研究员许瑞麟（Collin Koh）认为，中国空军发布的这一视频是为了凸显中国在远程力量方面的威力日益增强，并警告美国人，不管围绕台湾还是南海发生区域性冲突，即便像关岛这样位于后方，看起来安全的基地也会受到威胁。”



9月16日，美国第25步兵师第4旅战斗队在脸书上发布标注为9月14日进行演习的视频。视频首先展示了士兵在阿拉斯加埃尔门多夫空军基地（Elmendorf AFB）训练，领取枪支，在夜幕下登上军机的实景。在字幕标明为阿拉斯加唐纳利训练区（Donnelly）的地点，士兵伴着呼啸的风声一一从军机上跳伞，在空中打开伞花，场面震撼，降落后士兵整理装备，给枪支上膛。据报道，这一演习是美军太平洋捍卫者年度演习的一部分。美军官网表示，此次演习分别在夏威夷和阿拉斯加举行，两地相隔8000公里。驻夏威夷的美国陆军部队与空军合作，演练联合行动进入阿留申群岛（Aleutian Islands）。联合军队先部署到关岛，再到帛琉，然后进入阿拉斯加。该演习旨在考验美军在短时间内快速部署到印太地区的能力。





美军事记者埃克斯（David Axe）在《福布斯》上撰文称，“太平洋捍卫者”演习每年耗资约3亿美元，有数万人参加。美军此次演习，明显是针对中共在南海各个岛礁进行军事扩张的做法。他写道，“在台湾之后，南中国海可能是最可能引起大规模区域战争的导火索。 因此，美国在太平洋地区的军事战略，越来越关注于夺取以及控制小岛礁，以对抗可能人数更多的中国军队。”文章还透露，在长达两周，相距数千里的两次演习中，美军展示了如何通过空中与海上的战斗成功夺取并控制岛屿，演习中出动了F-22隐形战斗机、空军C-17运输机。



乐然（综合报道）

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