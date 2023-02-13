美军机通过台湾海峡 解放军称公开炒作

（德国之声中文网）美国海军第七舰队发布声明表示，一架P-8A军机于周一（2月27日）飞越台湾海峡，台湾国防部也证实，确实有一架美国P-8A军机由北向南航经台湾海峡，这是美军最近一次穿越中国和台湾之间的敏感海域。

台湾国防部在一份简短的声明中说，美籍P-8A机通过台湾海峡期间，台湾军方全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。

美军第七舰队的声明指出，美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，包括在台湾海峡内，飞机过境台湾海峡显示了美国对自由和开放的印太地区的承诺。今年一月初，美国军舰「钟云号」（USS Chung-Hoon）也通过了台湾海峡，美军第七舰队称之为「一次例行性通过」。

台湾海峡主权之争

不过，美军此举引起北京不满。据「环球网」报导，解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校称，一架美国的P-8A反潜巡逻机于2月27日穿航台湾海峡并公开炒作，「中国人民解放军东部战区组织兵力对美机穿航行动全程跟监警戒，一切尽在掌握」。施毅也指出，「美方行为蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，我们对此表示坚决反对」。

中国声称民主治理的台湾为其领土，因此北京政府表示对台湾海峡「拥有主权和管辖权」，反对美国派遣军机或军舰通过该水道。台湾和美国则对此说法提出异议，称这是一条「国际水道」。尽管没有正式的外交关系，但美国是台湾最重要的国际支持者和武器销售国。

自从去年时任美国众议院议长裴洛西到访台湾之后，中国军方加强了在台海周边的军事部署，并且多次举行实弹军事演习。而美国则以「维护自由开放的印太地区」为由，自去年以来扩大了从日本到所罗门群岛之间的军事部署。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（综合报导）

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