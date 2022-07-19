美军最高层：解放军在太平洋干扰他国次数大幅增加

美军参谋长联席会议主席米利表示，中国的军机和舰船最近五年来更加频繁拦截美军及其盟友、引起不安全的互动。拜登领导的美国政府正努力加强与太平洋国家的关系，以抗衡中国对该区域的影响。
（德国之声中文网）美军参谋长联席会议主席米利将军（Gen. Mark Milley）周日（7月24日）到访印尼时表示，中国的军机和舰船在太平洋地区拦截美国和其他盟国部队的次数在过去五年内大幅增加，不安全的互动次数也上升了。他说：「信息显示，中国的空军和海军在这一特定地区变得明显更有侵略性」。最近米利要求部属汇编关于中、美两方和该地区国家之间互动的细节。
米利说，中国与日本、加拿大、澳大利亚、菲律宾和越南都有过摩擦。他称，（中国对于）这些国家的拦截行为都有「统计学上的显着增加」，而「不安全互动」的数量也有「同等比例的增加」。他拒绝提供所谓「不安全互动」的具体数字。就在米利作出此评论的同时，美国正努力加强与太平洋国家的关系制衡中国。中国正试图扩大其在该地区的存在和影响，拜登政府认为为该国是其「步步进逼的威胁」和美国主要的长期安全挑战。
米利将出席下周在澳大利亚悉尼举行的印度-太平洋地区防长会议，会议主要探讨中国不断升级的军事发展以及维持一个自由、开放和和平的太平洋地区的必要性。
美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）上个月在新加坡的一次演讲中也提到，中国人民解放军军机和舰船的不安全拦截次数「惊人地增加」。奥斯汀举例，一艘解放军海军舰艇用激光照射了一架澳大利亚P-8海上巡逻机；还有一架加拿大侦察机最近在国际空域被一架中国军机拦截。另外，美国船只在过境时经常受到中国军机和舰船的干扰。
美国军方官员曾提出中国可能入侵台湾的警告，官员表示，北京希望在2027年前准备好对该岛采取行动，台湾被中国视为领土的一部分。目前美国仍然是台湾的主要盟友和国防武器的供应商，美国法律要求政府将所有对该岛的威胁视为「严重关切」的事项，但对于美国军队是否会在台湾受到中国攻击时为其提供保护仍然不曾明确回应。
中国中央军委联合参谋部参谋长李作成将军在本月7日的电话中告诉米利，北京在台湾等问题上「没有妥协的余地」，美国必须「停止美台军事勾结，避免影响中美关系和台湾海峡的稳定」。
北京今年4月与所罗门群岛签署的一项安全协议也引起美国和其他国家的担忧，这可能导致中国在南太平洋建立一个海军基地。米利向记者表示，「这是中国为了自身利益而试图进行拓展的表现。这也令人担忧，因为中国这样做不仅是出于善意，他们试图在整个地区扩大他们的影响力。而这有潜在的后果，不一定对我们在该地区的盟友和伙伴有利。」
拜登政府一直在采取措施扩大与印太国家的军事和安全关系，计画在中国后院建立一个更强大的联盟网络并对抗中国日益增长的影响力。中国谴责美国试图在印太地区扩大其影响力，指责美国试图建立一个「亚洲北约」。奥斯汀在上个月的新加坡演讲中否定了这种说法，他说：「我们不寻求一场新的冷战，一个亚洲北约或一个分裂成敌对集团的地区。」
（美联社）
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