美军最高层：解放军在太平洋干扰他国次数大幅增加

（德国之声中文网）美军参谋长联席会议主席米利将军（Gen. Mark Milley）周日（7月24日）到访印尼时表示，中国的军机和舰船在太平洋地区拦截美国和其他盟国部队的次数在过去五年内大幅增加，不安全的互动次数也上升了。他说：「信息显示，中国的空军和海军在这一特定地区变得明显更有侵略性」。最近米利要求部属汇编关于中、美两方和该地区国家之间互动的细节。

中国试图扩大影响力

米利说，中国与日本、加拿大、澳大利亚、菲律宾和越南都有过摩擦。他称，（中国对于）这些国家的拦截行为都有「统计学上的显着增加」，而「不安全互动」的数量也有「同等比例的增加」。他拒绝提供所谓「不安全互动」的具体数字。就在米利作出此评论的同时，美国正努力加强与太平洋国家的关系制衡中国。中国正试图扩大其在该地区的存在和影响，拜登政府认为为该国是其「步步进逼的威胁」和美国主要的长期安全挑战。

米利将出席下周在澳大利亚悉尼举行的印度-太平洋地区防长会议，会议主要探讨中国不断升级的军事发展以及维持一个自由、开放和和平的太平洋地区的必要性。

中国的第一艘航空母舰辽宁号

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）上个月在新加坡的一次演讲中也提到，中国人民解放军军机和舰船的不安全拦截次数「惊人地增加」。奥斯汀举例，一艘解放军海军舰艇用激光照射了一架澳大利亚P-8海上巡逻机；还有一架加拿大侦察机最近在国际空域被一架中国军机拦截。另外，美国船只在过境时经常受到中国军机和舰船的干扰。

美军警告中国侵台 中：停止美台军事勾结

美国军方官员曾提出中国可能入侵台湾的警告，官员表示，北京希望在2027年前准备好对该岛采取行动，台湾被中国视为领土的一部分。目前美国仍然是台湾的主要盟友和国防武器的供应商，美国法律要求政府将所有对该岛的威胁视为「严重关切」的事项，但对于美国军队是否会在台湾受到中国攻击时为其提供保护仍然不曾明确回应。

中国中央军委联合参谋部参谋长李作成将军在本月7日的电话中告诉米利，北京在台湾等问题上「没有妥协的余地」，美国必须「停止美台军事勾结，避免影响中美关系和台湾海峡的稳定」。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



亚洲北约？

北京今年4月与所罗门群岛签署的一项安全协议也引起美国和其他国家的担忧，这可能导致中国在南太平洋建立一个海军基地。米利向记者表示，「这是中国为了自身利益而试图进行拓展的表现。这也令人担忧，因为中国这样做不仅是出于善意，他们试图在整个地区扩大他们的影响力。而这有潜在的后果，不一定对我们在该地区的盟友和伙伴有利。」

拜登政府一直在采取措施扩大与印太国家的军事和安全关系，计画在中国后院建立一个更强大的联盟网络并对抗中国日益增长的影响力。中国谴责美国试图在印太地区扩大其影响力，指责美国试图建立一个「亚洲北约」。奥斯汀在上个月的新加坡演讲中否定了这种说法，他说：「我们不寻求一场新的冷战，一个亚洲北约或一个分裂成敌对集团的地区。」

（美联社）

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