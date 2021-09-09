美军撤离后首架民航班机飞离喀布尔 

（德国之声中文网）周四（9月9日），一架卡塔尔航空公司的航班，载着包括美国和其他西方国家公民在内的100多名乘客，从塔利班控制的喀布尔出发，顺利飞抵多哈机场。

这是自上个月美国从阿富汗撤军以来，民航国际航班第一次从喀布尔机场起飞。

卡塔尔外长阿勒萨尼（ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）说："就在一个小时前，我们让第一架载着乘客的航班飞机起飞了。感谢塔利班帮助重新开放机场。"

卡塔尔官员周四说，塔利班当局允许持有适当文件的旅客乘飞机离开喀布尔。他们还说，飞机上有100-150名美国人和其他西方人。此外，还有200人将于周五飞离阿富汗。

德国外交部说，有15名德国公民在这架飞机上。

美国国务院随后说，乘客中有10名美国公民和11名美国永久居民。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



周四的航班是喀布尔机场自上月底关闭以来的首次商业航运。关闭机场意味着美国和其他北约盟国再也不能赶紧疏散本国公民或者阿富汗盟友。

总部设在多哈的半岛电视台周四的报道显示，在机场的人们，包括妇女、儿童和老年乘客都带着行李，随后飞机起飞了，几个小时后乘客在多哈走下飞机。

一名加拿大男子在喀布尔机场告诉阿拉伯卫星网，他对卡塔尔人表示感谢。

美国继续帮助人们离开阿富汗

航班抵达多哈后，白宫表示，与塔利班进行疏散的交流是 "业务性和专业性的"，"是积极的第一步"。

虽然塔利班表示美国撤军后人们可以继续离开阿富汗，但是最近试图离开阿富汗北部城市马扎里沙里夫的包机遭到塔利班的拦截。

美国政府此前曾表示，约有100名美国人仍留在喀布尔，还有数千名阿富汗盟友及其家人未能成功离开。

据报道，白宫周四批准了国防部提出的一项计划，美国将与志愿者团体、前美国特种部队战士和其他了解阿富汗的士合作，帮助更多人们逃离阿富汗。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。 作者: Christian Walz



(法新社、美联社)

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