美军护送菲律宾舰船？美印太司令官持开放态度

美国军方对于护送菲律宾舰船在有争议的南中国海航行持开放态度。美国印太指挥部司令官周二作出这一表态。北京与马尼拉在争议水域的敌对增加。

（德国之声中文网）美国海军上将帕帕罗（Samuel Paparo）在马尼拉的一次新闻发布会上作出上述表态。

帕帕罗与菲律宾参谋总长布劳纳（Romeo Brawner）在由美国印太司令部组织的一次国际军事会议后与媒体记者见面。该会议上，中国在南中国海日益具有进攻性的行动成为焦点。美国及盟国的军事国防及外交官员与会，中国没有代表出席。

在问及美国军方是否会考虑护送菲律宾舰船向南中国海菲军方驻点运送食物等供给物资时，帕帕罗回答说：“当然，在磋商的前提之下。”

帕帕罗说：“这两个主权国家鉴于共同防御，每个选项，包括护送一艘舰船前往另一艘舰船，都是完全合理的选项，都是在我们的共同防御条约之内，属于我们双方紧密联盟关系中的一部分。”

菲律宾参谋总长布劳纳 图像来源: JAM STA ROSA/AFP/Getty Images

菲参谋总长谨慎回应

布劳纳则对这一提议作出谨慎回应。该提议有可能违背菲律宾有关宪法禁止外国军队直接加入本国战斗行动的规定。

布劳纳说：“按照菲律宾法律，菲律宾军方的态度是，首先依靠我们自己。我们要尝试所有选项、所有可供选择的途径，来完成使命，在这一事件中，是为我们的军队提供补给和人员更换。”

“如果我们自己所能作的都已穷尽了，那么，我们之后会寻求其它选项”，布劳纳说道。

菲总统马科斯此前表示，目前为止，尚没有出现需要激活该条约的情形，即由盟国驰援救助，如果一方受到外部攻击。

美国总统拜登政府则一再强调，如果菲律宾军队、船舰、飞机受到武装进攻，包括在南中国海，那么，1951美菲共同防御条约之下美方帮助菲律宾防御的承诺“坚如钢铁”。

图为8月25日菲律宾与中国船只在萨比纳浅滩附近发生冲撞 图像来源: Philippine Coast Guard (PCG)/Handout/AFP

菲防长：北京是“最大搅扰者” 中国外交部：是谁侵权挑衅很清楚

菲律宾国防部长特奥多罗在该会议上表示，中国是东南亚和平“最大的搅扰者”，呼吁国际社会对北京在南中国海具有进攻性的举动予以更大的谴责。他向记者们表示，联合国安理会出台决议将是一个强有力的步骤，但鉴于北京的常任理事国地位，这不大可能实现。特奥多罗还呼吁东盟10国采取更多行动，称东盟“不能再继续无视中国在南中国海的所作所为”。

在边会期间，特奥多罗还表示，美菲共同防御条约应得到“更加动态”的诠释。

中国外交部发言人 林剑表示，破坏和平的帽子绝对扣不到中国头上。他指责不明的其它行动方在南中国海侵权挑衅，并引入域外势力破坏地区和平稳定大局。

南海新热点：萨比纳浅滩

在最新的一起事件中，菲律宾官员称，周一，中国派出40艘舰船的“过度军力”围堵两艘菲律宾船只，阻止其向位于萨比纳浅滩（Sabina Shoal，中国称仙宾礁）的菲律宾最大海警船运送食物等供给物资。

中菲双方相互指责对方为在萨比纳浅滩的冲突负责。两国均对这一无人居住的环礁声称拥有主权。这里成为南中国海最具争议的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的最新冲突点。

中菲近来数月各自在萨比纳浅滩部署了海警船，怀疑对方可能采取行动控制该渔业环礁，并建造设施。

菲律宾海警称，中国海警及海军舰只以及31艘疑似民兵船只阻挡了菲律宾运送供给，其中包括为萨比纳浅滩的特蕾莎马格巴努亚号（BRP Teresa Magbanua）船员运送冰激淋，以庆祝菲律宾周一的国家英雄日。

北京则表示，中国海警针对两艘“非法闯入”萨比纳浅滩附近水域的菲律宾海警船采取了管控措施。在一份声明 中，中国海警称菲律宾船只屡次冲撞一艘中国海警船，导致发生摩擦。

与此同时，周二，日本政府向北京提出抗议，称一架中国侦察机侵入其领空，迫使日方战斗机起飞。

图为8月25日中菲船只发生冲撞，冲撞地点萨比纳浅滩附近海域成为南中国海最新冲突点 图像来源: Philippine Coast Guard (PCG)/Handout/AFP

（美联社、路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。