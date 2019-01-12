 美军延长在美墨边境的驻扎期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2019

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时政风云

美军延长在美墨边境的驻扎期

美国政府决定将美墨边境备受争议的军事部署延长至9月底。士兵的任务也将发生变化。

US-Militär an der mexikanischen Grenze (picture alliance/AP Photo/E. Gay)

士兵在边境地区安置北约铁丝网

（德国之声中文网）美国再次延长了美墨边境地区的军事部署。士兵的驻扎期被延长8个月, 延至9月底。据美国国防部公布的消息称，军事部署的重点将从 "增援过境站"的检查改为"移动监视和侦察"。聚集在边境地区的武装部队还将铺设边境铁丝网, 继续提供空中支援。美国国防部称，应国土安全部的要求,原定1月31日结束的军事部署将延长到9月30日。上一次美墨边境地区的军事部署被延长到去年11月底。

美国总统特朗普决定向美墨边境地区调遣士兵，以阻挡来自中美洲的大批移民。士兵的任务是对边境保护部队提供后勤支持，然而不可以逮捕移民。

US-Militär an der mexikanischen Grenze (picture alliance/Zumapress)

墨西哥和美国加利福尼亚州之间的圣伊西德罗过境点

目前有4500多名美军士兵在与墨西哥接壤的边境地区执勤，其中包括大 约2350名现役军人和 2200名国民警卫队成员。在11月6日中期选举的最后冲刺阶段特朗普总统下令继续向边境地区调兵之前，美国国民警卫队就已开始参与美国南部的边境保护工作。

为建墙造势

这是特朗普对试图进入美国的大批中美洲移民做出的回应。批评人士指责特朗普向墨西哥边境地区派兵是其竞选策略，是在浪费纳税人的钱。特朗普在竞选时大谈入侵"威胁"，将移民视为美国的最大危险并多次强调，他们当中有很多犯罪分子，但是却拿不出证据。

目前又有一批洪都拉斯移民正试图前往美国。有人在社交网站上呼吁集体出行。汇集的地点定在洪都拉斯第二大城市圣佩德苏拉的汽车火车站。

USA Präsident Donald Trump in New Orleans, Louisiana (Reuters/C. Barria)

这墙我是修定了！

特朗普试图通过在美墨边境地区修建隔离墙来防止移民涌入。 但是在野的民主党拒绝为此投入数十亿美元的建墙费用。激烈的预算纠纷导致了美国历史上最长的预算冻结期，截至目前已经持续了三个多星期。

特朗普多次表示他可以宣布边境地区进入紧急状态, 以此绕开国会获得数十亿美元的建墙费用。但是上周五，他的口气出现了变化。周一特朗普重申, 他并没有宣布国家进入紧急状态的计划。

李京慧/达扬 (法新社、德新社)

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