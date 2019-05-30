 美军将领：中国企图霸凌南海周边国家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2019

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美军将领：中国企图霸凌南海周边国家

美国太平洋舰队司令周五表示，中国在南海海域内的活动意在展示军事力量，借此震慑其它国家。

Südchinesisches Meer | Spratly Islands (Reuters/U.S. Navy)

永暑礁资料照片

DW.COM

两艘美国战舰本周驶近中国称对之有主权的南中国海岛礁，中国周五（11月22日）指责美方“挑衅”，加剧两国之间的紧张关系。 (22.11.2019)

本周四，美国民主党参议员卡丁（Benjamin Cardin）与共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）跨党派联手，再次提出制定法案，以立法手段应对北京在南中国海和东海"非法和危险"的行动，惩罚参与军事化活动的企业和个人。 (23.05.2019)

有鉴于中国近期在南海的快速扩张，美国国防部高官周三出面指控中国违背2016年的承诺，在南海大肆进行军事扩张。 但与此同时，中国国家主席习近平在接见太平洋友邦领首时重申，中国无意在太平洋扩张。 (30.05.2019)

（德国之声中文网）美国太平洋舰队司令阿奎利诺（John Aquilino）表示，中国在南海争议海域建设岛屿等行动，目的是为了展现其军事力量。

他在泰国首度曼谷的一场简报上对记者表示，除了架设防空和反舰导弹系统和雷达干扰设备外，中国的轰炸机近日降落于数个人造岛屿的跑道上。

阿奎利诺认为，此类操作"绝对有军事目的，为了向该地区的伙伴和国家展示军事力量，最终达成对地区国家胁迫和霸凌的作用"。

中国对南海的主权要求遭到越南、菲律宾和马来西亚等其它主权申索国的挑战。每年经过南海的航运贸易价值高达3万亿美元，周边还拥有丰富的天然资源。

阿奎利诺呼吁中国"遵循该地区所有国家都承认的国际法"，并尊重其它国家在南海行使权利。

Südchinesisches Meer Spratly-Inseln Subi Riff (picture-alliance/AP Photo/B. Marquez)

资料照片显示中国在渚碧礁上修建的飞机跑道

路透社指出，美国定期在南海争议海域进行海上和空中巡逻，行使自由通行的权利。

阿奎利诺认为，美国的角色是与"拥有相同价值观点"的盟国紧密合作，"维持各国和地区的安全"。

"毫无疑问，美国已经声明与中国处于竞争状态。两国之间存在意识形态上的分歧。"但他强调，竞争并不代表冲突。"美国会尽其所能地合作，也会在必要的领域上竞争。"

中国曾批评美国介入亚太平洋地区，并以历史为论据坚称拥有南海诸岛的主权。此前菲律宾向海牙国际常设法庭就中国在南海的主张提交诉讼，但中国拒绝承认国际仲裁结果。

张筠青/雨涵（美联社）

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