美军宣布结束气球碎片搜索打捞工作

（德国之声中文网）美国五角大楼周五（2月17日）发表声明称，军方已经结束了对2月4日在大西洋沿岸被击落的中国气球残骸打捞工作。同时在经过数日的搜索但没有结果后，也宣布结束对于在阿拉斯加海岸和休伦湖上空被击落的其他飞行物的搜索。

美国北方司令部（NORTHCOM）表示，在南卡罗来纳州大西洋沿岸成功找到并收回气球上的碎片后，回收工作结束。该声明提到：「最后的碎片正被转移到弗吉尼亚州的联邦调查局实验室进行反情报调查，美国海军和美国海岸警卫队的船只已经离开了打捞地点，空中和海上安全警戒也已经解除。」

放弃搜索其他被击落物体

北方司令部也在当天晚些时候的一份声明中说，它将结束对另外两个被击落物体的搜索。北方司令部提到：美国军方、联邦机构和加拿大合作伙伴利用各种方式对每个地区进行了系统的搜索，但没有找到碎片。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）因此批准了指挥部关于取消搜索的建议。

白宫国安会议发言人柯比（John Kirby）在周五的白宫新闻发布会上也向媒体表示，阿拉斯加北部的「极其恶劣的冬季天气」使搜寻工作极为困难。现阶段，美国仍无法掌握这些物体究竟是什么，但目前没有迹象显示它们跟中国的的间谍气球计划有关。

仅首个飞行物有「间谍气球」嫌疑

情资单位目前评估，后来击落的飞行物很可能是属于私人企业所有，或是娱乐用，也可能是研究机构用来研究天气或进行其他调查的气球。美国官员指出，相比之下，在2月4日击落的首只气球大约有三辆公共汽车那么大，具有收集信号情报和拍摄照片的功能，具备「间谍气球」的要素。不过，中国官方至今仅多次表示，「中国民用无人飞艇误入美国领空完全是由不可抗力导致的意外，事实一清二楚，不容歪曲抹黑」。

拜登盼和习近平谈话

美国总统拜登本周四（2月16日）就此发表了演说，称他无须为了美军击落了中国的高空气球而道歉。他提到，气球事件再一次显示跟中国「维持沟通管道开放的重要性」，而他接下来他希望与中国国家主席习近平谈话，「把这件事弄清楚」。拜登对美国国家广播公司新闻网（NBC）表示：「我认为习近平最不希望的，就是彻底撕裂跟美国、跟我的关系。」

世界气象组织：每天有近千个气象气球

在中美两国「间谍气球」的争议之中，世界气象组织（WMO）也于2月17日发布声明解释「气球在气候监测中的关键作用」。

世界气象组织指出，除了透过卫星、飞机、船只、定点观测站等，每天还有近1000个气球收集观测数据。这些收集到的信息有助于计算机预测模型、气象学家进行气候监测和掌握研究数据，以便更好地了解天气和气候过程。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



（德广联、世界气象组织、CNN）

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