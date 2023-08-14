 美军官员：解放军拒绝对话加剧对抗风险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2023

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美军官员：解放军拒绝对话加剧对抗风险

美国印太司令部官员称，美军一直以来持续向解放军发出谈话邀请，但未曾收到回复。印太司令部副司令斯克伦卡在接受澳大利亚媒体采访时表示，无法进行对话是很危险的情况。

美军船舰在南海地区航行

美军船舰在南海地区航行

（德国之声中文网）自从中美关系紧张以来，美国和中国两个大国之间一直存在着沟通障碍，缺乏有效的交流管道

美国印太司令部副司令斯克伦卡（Stephen Sklenka）中将在堪培拉出席美澳领导人对话期间接受《悉尼先驱晨报》采访时警告道，中国军队正变得危险而傲慢，拒绝与美方的印太地区指挥官对话，从而加剧了对抗的风险。

邀请有去无回

在这份上周日（8月13日）刊出的采访中，斯克伦卡提到，美国印太司令部司令阿奎利诺（Admiral John Aquilino）持续向解放军东部战区和南部战区发出谈话邀请，但至今仍未收到回应。

斯克伦卡向《悉尼先驱晨报》表示：「我四年多前进入印太司令部，曾为两名作战指挥官工作过，他们都无法与对方进行对话，这是很危险的情况。」他指出，美国的首要之务是避免跟中国开战，但美中军方可说是「不存在」的对话让此任务受到阻碍。

大国沟通为相互理解

斯克伦卡认为当前面临的问题是：中国人把沟通视为符合其利益的行为的奖励。对此他强调：「我的回应如下：这不是大国做的事情。大国即使意见不同，仍会彼此对话。大国沟通是因为这是我们相互理解、减少发生误判风险的唯一方式。」

本月初曾罕见对话

尽管印太司令部仍无法直接与解放军进行联系，但美国国防部在本月初表示，五角大厦与中国外交部的安全高官进行了两国高层罕见的对话

路透社消息引用五角大厦发言人声明称，美方负责印太安全事务的助理国防部长拉特纳（Ely Ratner）和中国外交部北美大洋洲司司长杨涛8月2日讨论了美中防务关系以及印太区域安全问题。拉特纳说，美国国防部将继续维持美中之间的军事交流。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

（悉尼先驱晨报、路透社等）

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