美军夏威夷演习 《纽时》:大国备战为台海

美国陆军本月在夏威夷举行了为期两周的演习。美国媒体认为这是在为可能与中国爆发的战争做准备，而演习也暴露出一些问题。

（德国之声中文网）这次联合军演于10月7日到16日在夏威夷瓦胡岛、毛伊岛和夏威夷岛展开。近9000名美军士兵和900名其他国家军人参与。重点训练对象是驻扎在夏威夷的美国陆军第25步兵师。

《纽约时报》报道 说，此次军演目的是模拟美军部队在与解放军交战时可能遇到的情况，特别是在台海冲突危险升高之时。美国陆军10月8日发布的声明中提到，演习的目的包括为了“在美国太平洋陆军责任区内采取决定性行动”。

该报记者获准在军演现场采访报道。报道说，为了对美国陆军在太平洋岛链上快速部署和作战的能力进行压力测试，第25步兵师的士兵在演习期间与日本、澳大利亚、印度尼西亚等多国部队一起，在夏威夷的丛林峡谷中进行体能和战术训练，包括在峡谷携装备速降、在潮湿条件下攀爬等，以适应岛屿地形。

其他的训练内容涉及运输协调和战地隐蔽。在28英里外的珍珠港，美国陆军运输船的工兵试图研究各种方法，模拟在实战时如何向岸上输送所需的军事装备和部队。

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空降成功率57%

报道称，演习是“一次严峻的现实测试”，并暴露出一些问题。864名跳伞的陆军官兵，只有492人成功降落目标区。其他人掉在降落区以外，或者跳伞时运输机舱门出问题，无法跳伞。成功率仅57%，而这是没有敌火干扰的情况之下。

记者还见证了一次惨痛的意外事故。一名伞兵从1200英尺高空跳下后，降落伞未能正确展开。接到“打开备用伞”的指令后，备用伞也未能打开，导致他直接坠地。报道称，这名士兵的脊椎严重受伤，已接受了多次手术，但尚不清楚他是否能再次行走。

报导指出，与中国可能进行的“大国战争”，其危险性将“成倍增加”。美国海军和空军原本就是以太平洋地区为主要作战目标，对亚洲冲突的规划“在其基因中”。但是美国陆军过去20多年的战斗训练对象是中东、阿富汗的武装恐怖分子。为因应与中国之间可能爆发的冲突，必须努力适应转型。

因此，美国陆军必须演练重新编组，把原本庞大的指挥体系缩小成一股股小部队进行作战。他们的目标是在丛林中如鬼魅般突然攻击，然后分散消失。

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夺岛有难度

按照五角大楼的设想，解放军攻台最有可能使用轻型两栖舰艇在台湾建立滩头阵地。报道援引美国陆军太平洋司令部作战主任杰弗里·范安特卫普（ Jeffrey A. VanAntwerp）的分析称，仅靠空中突击部队对基础设施的攻击无法夺取台湾岛，最终还是要派遣一支大型登陆部队穿越100英里的台湾海峡，才能做到这一点，而这颇有难度。

但是美国政界相当一部分决策者认为，如果美国要保持在世界的主导地位，对台海冲突置身事外不是一种选项。

华府智库战略与国际研究中心（CSIS）高级副总裁琼斯（Seth Jones）对《纽约时报》说：“我认为中国成功入侵台湾将会在整个地区引发巨大的连锁反应，中国可能成为该地区的主导军事力量，而不是美国。这将引发一系列的二次和三次冲击。”而美国的亚太盟友将对美国失去信心，日韩将立即发展制造核武，其他国家则可能直接向中国靠拢。

（据纽约时报）

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