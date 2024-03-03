 美军向加沙空投物资 联合国称杯水车薪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2024

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时政风云

美军向加沙空投物资 联合国称杯水车薪

美军表示，已出动多架C130运输机向加沙民众空投了3.8万人份食品。此前，以军士兵射杀围抢物资的民众，引发国际社会对当地人道危机的高度关切。联合国则指出，对于基本物资急缺的加沙地区，空投只是杯水车薪。

加沙民众奔向落在海滩的美军援助物资

加沙民众奔向落在海滩的美军援助物资

（德国之声中文网）美军中央司令部披露，当地时间3月2日下午的空投行动是和约旦空军联合进行的，今后还计划开展更多这样的空投。"这是增加对加沙援助的持久努力的一部分，是对陆路援助通道的补充。"

美国总统拜登在3月1日宣布要通过空投以及海路增加对被围困加沙民众的援助力度。在首次空投行动完成后，美国国家安全委员会发言人科尔比(John Kirby)说，只有极少数军事行动会比空投人道救援物资更为复杂，"在加沙这样的人口稠密地区空投物资极其困难，因为狭小的空间里挤满了许多人。美军希望尽可能靠近需要帮助的人，但也不想让他们陷入危险。"

约旦从去年11月起就对加沙民众空投补给物资，几天前埃及也开始了类似行动。此类行动都需要事先和以色列军方协调。就在此次美军空投期间，以军暂时停止了局部地区的军事行动。一名以军发言人表示，从3月2日到3月7日，每天中午10点到14点期间都会在加沙南部的拉法市以及中部的代尔拜拉赫地区暂时停火。

此轮国际社会对加沙人道灾难的关注起始于2月29日。当时，数百名加沙民众围抢30辆运送救援物资的卡车。根据巴勒斯坦方面的说法，在一片混乱中，现场的以军士兵向人群开火。以色列方面则声称，其士兵先是对天鸣枪示警，且许多遇难者都是遭拥挤踩踏致死。不过，欧盟以及联合国方面都估计有不少死者都是中弹身亡。

C130运输机正在空投物资。和地面运输相比，空投运量要小得多

C130运输机正在空投物资。和地面运输相比，空投运量要小得多

美国国家安全委员会发言人科尔比3月1日表示，空投行动并不能取代地面的援助车队，因为后者的运量要大得多，且物资分发也更高效。

联合国方面则警告称，鉴于加沙受困民众数量众多，空投援助物资不过是杯水车薪。联合国希望以色列尽快开放加沙北部的过境口岸，允许救援车队从那里进出，从而显著增加物资供应量。

美国政府最近几周一直在警告加沙出现人道主义危机，并施压要求以色列和哈马斯停火。目前，美国正在和埃及、卡塔尔一道在以哈之间调停。华盛顿方面的高级官员称，已经有了达成停火协议的框架条件，以色列"也多少能够接受这样的条件"；"以方已经基本同意了协议要素，现在皮球被踢到了哈马斯一边。"

（德新社、美联社、德广联）

以色列示威者：援助加薩是「反人道行為」

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