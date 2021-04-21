 美军司令：中国新核能设施恐产生大量制造核武的钚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2021

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时政风云

美军司令：中国新核能设施恐产生大量制造核武的钚

美国战略司令部负责人理查德20日在美国国会听证会中表示，有迹象显示中国研发新一代的核电设施可产生大量的钚，而中国可运用这些原料制造核武。

China | Inbetriebnahme Kernreaktor Hualong One

美国军方司令20日表示，中国正在开发快中子增殖反应堆和后处理设备，因为中国在寻求减少对煤炭的依赖，而煤炭是碳排放的主要来源。

(德国之声中文网) 美国战略司令部负责人本周向美国国会议员发出警告，称中国正在开发的新一代核电设施可能产生大量的钚(Plutonium)，让中国能将这些原料用于制造核武。

中国正在开发快中子增殖反应堆（Fast breeder reactor）和后处理设备，因为中国在寻求减少对煤炭的依赖，而煤炭是碳排放的主要来源。但这些工厂也生产可用于制造核武器的钚。中国的第一个快中子增殖反应堆预计将于2023年投入使用。

美国战略司令部司令理查德海军上将 (Navy Admiral Charles Richard) 20日在参议院军事委员会上表示，有了快中子增殖反应堆，中国现在就有一个非常大的生产武器级钚的来源，这将改变中国核能力发展的上限，在他们想扩展其核能发展时达到这个目的。

理查德还说，中国军队的核能力正在迅速增强，而且可能首次做好准备的使用，他敦促美国国会升级其老化的核基础设施。中国有能力在其区域内的任何地方准确部署核武器，而且中国「很快就能在洲际范围内这样做」。他说：「我现在每周都发现一些我们不知道的关于中国的事情。」

理查德称，他看到有迹象表明，中国至少已将其部分核力量从和平时期的状态转为所谓的「预警发射」和「高度警戒」状态，这代表一旦发现有敌方导弹来袭，中国就立即发射核武。

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美国智库「外交关系协会」在近日一份调查中，列出全球2021年可能发生的武装冲突。朝鲜半岛丶台湾海峡、中印边境以及南中国海域都被列为武装冲突发生率极高的地区。

中美两国在联合国大会上，再次争锋相对。前澳大利亚总理陆克文 (Kevin Rudd)接受德国之声专访时表示，目前局势与当年的冷战仍有些不同之处。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的最新报告，全球核弹头库存降至13400枚，但9个核武大国持续现代化和改造他们的武库。报告研究员也指出，中国在公开场合一贯维持「不率先使用核武」的立场。

路透社报导表示，目前没有证据表明中国打算将其潜在的钚库存转用于武器，但由于北京在未来十年内预计让其核弹头的数量翻倍，国际社会的相关担忧也增加。

中国不断称其核计划是为了和平目的，中国驻美大使馆也没有回应路透社的评论请求。上个月，一份报告说，中国已经开始建造第二座工厂，对废核燃料进行再处理，可能在2030年之前投入使用。

理查德说，美国官员最近了解到中国在建设其民用核项目方面的行动有多么迅速。他告诉美国国会议员：「大约一周前，我们意识到了这一点，并开始着手了解其影响。」

前总统特朗普时期的国务院前防扩散官员克里斯托弗.福特 (Christopher Ford) 表示，美国官员在这个问题上除了谴责中国外，可能做不了什么。他说：「美国可以指出中国此举如何破坏该地区的稳定，并对中国施加压力，不让它做这种经济上毫无必要且战略上危险的事情。」

在美国前总统卡特 (Jimmy Carter) 因担心核扩散而停止核废料后处理后，美国几十年来一直没有进行核废料后处理。

(来源: 路透社、星条旗报) 

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