 美军又击落一高空飞行物 来源暂不明确 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美军又击落一高空飞行物 来源暂不明确

白宫2月10日晚间通报，在阿拉斯加海岸、美国领空内，空军战机又击落了一枚高空飞行物。和一星期前击落的中国气球相比，这次的飞行物体积小许多，高度也较低，对民航航线造成了干扰。美方强调，暂不清楚飞行物的来源。

美国国家安全委员会发言人柯尔比

美国国家安全委员会发言人柯尔比

（德国之声中文网）美国国家安全委员会发言人柯尔比(John Kirby)在2月10日的新闻发布会上说："我们还不知道这枚飞行物到底属于谁。"他披露，被击落前，该飞行物正位于阿拉斯加海岸上空约40000英尺处（约合12000米），因此对民航航线构成了安全威胁。拜登总统因此下令予以击落。而一星期前被击落的中国气球的飞行高度约有18000米。

柯尔比还说，美方现在也不清楚这枚飞行器的具体性质，"我们认为我们有能力打捞起飞行物残骸。"根据通报，飞行物残骸部分落在了冰冻水面上。专家估计，这将有助于打捞。

飞行物被击落的位置靠近加拿大边境。加拿大总理特鲁多表示，加方之前也接到了美方的通知，并且对美军的击落决定表示支持。特鲁多强调，加美两国的军方和情报部门将坚持合作，共同保障民众的安全。

一星期前被美军击落的中国侦察气球，其体积相当于三辆大巴

一星期前被美军击落的中国侦察气球，其体积相当于三辆大巴

柯尔比还透露，飞行物是在当地时间2月9日晚间发现的，拜登总统立刻获悉了这一消息，并且在次日早晨下达了击落命令。柯尔比说，和一星期前被击落的中国侦察气球相比，此次飞行物的体积明显较小，仅相当于一辆小轿车，而非三辆大巴。"我们将继续对美国领空保持警觉。"这位白宫国家安全委员会发言人并没有透露飞行物上是否携载有监测设备。

美国国防部也只是笼统地表示，美军飞行员此前已经观察到飞行物"似乎并不载人"，且"似乎是不可操控的"。五角大楼一名发言人还披露，和之前击落中国气球一样，此次美军依然是出动了F22隐身战机，用AIM-9X"响尾蛇"空空导弹击落了飞行物。

近期，美中关系正由于气球事件趋于恶化。美方指责中国利用气球窥探美军基地，中方则认为美方对一枚"失控的气象科研气球"反应过激、小题大做。

（德新社、美联社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

沙利文：回溯发现中国侦察气球在特朗普时期多次飞越美领空

美国国家安全顾问沙利文本周一表示，拜登就任后要求加强国防，防止来自中国的间谍活动，这对上周侦测出中国的间谍气球起到了作用，并且帮助确认了中国高空气球在特朗普政府时期的多次类似飞行。

相关内容

This picture provided by the US Navy shows sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, in the Atlantic ocean on February 5, 2023. - US President Joe Biden on February 6, 2023 defended the decision to wait until a Chinese balloon crossed the United States before shooting it down, and the White House said valuable intelligence was being culled from the device. (Photo by Petty Officer 1st Class Tyler Th / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US NAVY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

德语媒体：气球预示中美必有一战？ 09.02.2023

《巴登报》感慨，假如美国打捞上来的气球被证实确实是间谍气球，那么原本只是延期的布林肯访华行程将更加不可能。《美因茨汇报》则担心，气球事件后中美关系将继续恶化。

flags of China and USA painted on cracked wall

气球再掀风波 美将参与计划中企打入黑名单 11.02.2023

间谍气球事件继续发酵，美国商务部周五宣布，将涉及与气球计划相关的6家中国公司列入黑名单。

04.02.2023 *** US President Joe Biden speaks to reporters after arriving at Hagerstown Regional Airport in Hagerstown, Maryland, on February 4, 2023. - Biden on Saturday congratulated fighter pilots for taking down a Chinese spy balloon off the east coast after it spent several days flying over the US. They successfully took it down. And I want to compliment our aviators who did it, Biden told reporters in Maryland. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

德语媒体：面对中国 拜登是否过于软弱? 07.02.2023

中美之间的侦察气球纠纷依旧是德语报刊高度关心的话题。《新苏黎世报》批评拜登政府在面对中国气球时行动不够坚决果断，《商报》则注意到美国全社会的反华氛围逼迫拜登必须对华强硬。

广告

媒体看中国

图为美国战斗机2月4日击落中方气球

德语媒体: “气球闹剧”暴露了北京的政坛乱象

在击落了一枚来自中国的高空气球后，华盛顿日前又披露了更多细节以证实此前的间谍指控。美国方面称，这枚气球是中国大规模全球监控计划的一个组成部分，而北京则反唇相讥称美国在发动“信息战”。