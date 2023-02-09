美军又击落一高空飞行物 来源暂不明确

（德国之声中文网）美国国家安全委员会发言人柯尔比(John Kirby)在2月10日的新闻发布会上说："我们还不知道这枚飞行物到底属于谁。"他披露，被击落前，该飞行物正位于阿拉斯加海岸上空约40000英尺处（约合12000米），因此对民航航线构成了安全威胁。拜登总统因此下令予以击落。而一星期前被击落的中国气球的飞行高度约有18000米。

柯尔比还说，美方现在也不清楚这枚飞行器的具体性质，"我们认为我们有能力打捞起飞行物残骸。"根据通报，飞行物残骸部分落在了冰冻水面上。专家估计，这将有助于打捞。

飞行物被击落的位置靠近加拿大边境。加拿大总理特鲁多表示，加方之前也接到了美方的通知，并且对美军的击落决定表示支持。特鲁多强调，加美两国的军方和情报部门将坚持合作，共同保障民众的安全。

柯尔比还透露，飞行物是在当地时间2月9日晚间发现的，拜登总统立刻获悉了这一消息，并且在次日早晨下达了击落命令。柯尔比说，和一星期前被击落的中国侦察气球相比，此次飞行物的体积明显较小，仅相当于一辆小轿车，而非三辆大巴。"我们将继续对美国领空保持警觉。"这位白宫国家安全委员会发言人并没有透露飞行物上是否携载有监测设备。

美国国防部也只是笼统地表示，美军飞行员此前已经观察到飞行物"似乎并不载人"，且"似乎是不可操控的"。五角大楼一名发言人还披露，和之前击落中国气球一样，此次美军依然是出动了F22隐身战机，用AIM-9X"响尾蛇"空空导弹击落了飞行物。

近期，美中关系正由于气球事件趋于恶化。美方指责中国利用气球窥探美军基地，中方则认为美方对一枚"失控的气象科研气球"反应过激、小题大做。

（德新社、美联社等）

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