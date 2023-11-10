美军参谋长联席会议主席致信北京：愿进行双边会晤

（德国之声中文网）美军参谋长联席会议主席布朗（Charles Q. Brown）周五对美中两国军方联系的改善表示乐观，并称已经向北京寄出了一份介绍信函，表示对双边会晤持开放态度。

空军上将布朗一个多月前刚刚接任美军参谋长联席会议主席。他表示自己不认为中国领导人习近平一定想要通过武力夺取台湾，但是也不排除这一可能性。

布朗是在访问日本期间做出上述表态的，而中国官方也在同一天宣布了习近平访美的行程。新华社的消息称，习近平将赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。外界将“拜习会”的举行视为中美两国寻求稳定双边关系的标志。

五角大楼的官员表示，此前中美军方联系很大程度上是被北京切断的，恢复这一沟通渠道对于防止误判升级为冲突来说至关重要。

“我认为是有机会的……当下个星期总统会见习近平期间，我们收到一些讯号，（对方）可能是存在兴趣的”，布朗在东京接受记者采访时说，“如果有机会，我一定会参与的。”

布朗并未言明他所说的介绍信函具体实际给了中方的哪一位官员。不过中央军事委员会联合参谋部参谋长刘振立可能是与其相对应的中国军队将领。布朗还表示，自己发出的就是一封标准格式的介绍信函，大致就是告诉对方“我上任了，我愿意开通一条交流渠道”。

美国官员同时也指出，尽管两国军方开始恢复一些联络，但是开展实质性的双边对话恐怕还需要一些时日。

台湾问题

华盛顿和北京之间的分歧存在于很多领域，包括台湾问题和南中国海主权争议。路透社指出，新任的美军参谋长联席会议主席布朗似乎在淡化对习近平在“武统台湾”方面的决心，部分也是因为这一行动在军事上难度很高。此前中情局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）此前曾经披露称，习近平已经下令解放军在2027年做好采取“武统”行动的准备。

“我不认为习近平一定想要通过武力夺取台湾。他可能会尝试以其他方式来达到目的”，布朗在日本接收采访时说，“我同时也相信，用军事手段攻取台湾，实施大规模的两栖作战行动并非易事。”

布朗曾经担任过美军亚太地区空军司令，此前也曾经和中国人民解放军的将领进行过会晤。

在中国国防部长李尚福被免职之后，有消息称，现任中央军事委员会联合参谋部参谋长刘振立有可能会接替这一重要职位。

李尚福在2018年被美国列入制裁名单，但是59岁的刘振立未受到任何的西方制裁。

路透社指出，任何旨在改善与美国军方之间关系的举动，都将是由习近平做出决策。他也是中国最高军事领导机构——中央军委的主席。

（路透社）

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