 美军南海实弹演习 专家:警告中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2020

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时政风云

美军南海实弹演习 专家:警告中国

美国发展印太战略以抵抗中国在南海持续扩张的军力。面对中国解放军新型先进系统的挑战，美军更罕见地进行实弹演习。两国互秀肌肉，较劲意味浓厚。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg (picture-alliance/C. Ohde)

新加坡国防和战略研究所海事安全计划研究所研究员林恩(Collin Koh Swee Lean)强调，菲律宾海将是未来任何中美武装冲突中的重要战场。

(德国之声中文网) 根据《南华早报》引述军事分析家的说法，美国海军上周在菲律宾海进行实弹射击演习，并把中国當作目标。美国第七舰队在其脸书页面上说，3月19日菲律宾东部水域上，导弹驱逐舰贝瑞号(USS Barry)发射了标准二型中程导弹 (Standard Missile-2)。此外，另一艘导弹巡洋舰希罗号（USS Shiloh）也在演习期间也发射了同样的导弹。

报导访问北京军事专家周晨鸣。他说这种演习并不常见，「可以被视为对解放军的警告」。他也说:「美国海军担心中国可能将导弹当作两国区域军事冲突的王牌。第七舰队希望警告北京，表示其可拦截来自中国的导弹。」

另一位驻北京的军事分析家李杰(音译)也同意，发射导弹是针对中国而来，小部份也是针对俄罗斯。他说：「美国海军想告诉中国，他们可以抵抗解放军的先进导弹。」

中国解放军已开发出两种可能对美军构成重大威胁的导弹，包括「航母杀手」 DF-21D和反舰DF-26，其射程为4千公里（2500英里），使得美国关岛海军基地受威胁。

根据美国五角大厦的说法，中国解放军火箭部队6月在有争议的南海区域进行导弹试射时，两种导弹就已经重装上阵。

两年前，贝瑞号改装加上最新的神盾（Eegis）战斗系统，增强了防备两种中国导弹攻击关岛基地和美国军舰的能力。

新加坡国防和战略研究所海事安全计划研究所研究员林恩(Collin Koh Swee Lean)说，随着解放军试图缩小与美军的硬、软件和培训差距，美国将会进一步升级和测试各项战斗系统。

他说:「美国国防重点已转移到印度太平洋。考虑到了中国解放军的威胁，如果美国海军进行更多此类实弹演习，来证实其舰队能抵抗中国解放军不断发展的导弹实力。这我也不会惊讶。」

邹宗翰/杨威廉 (南华早报)

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