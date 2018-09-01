 美军力报告：中国武攻台湾能力提高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2018

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时政风云

美军力报告：中国武攻台湾能力提高

美国著名智库传统基金会的一份军力评估报告指出，随着中国军队现代化的步伐，中国对台湾实施军事行动的能力在提高。而统一台湾是中国领导人不可能放弃的立场。

Taiwan - Offizielle militärische Zeremonie für die Einweihung der US-Apache AH-64E Hubschrauber (Taiwan Presidential Office)

美国军售台湾的阿帕契（Apache AH-64E）直升机

（德国之声中文网）位于华盛顿的智库传统基金会（Heritage Foundation）发布《2019年美国军力指数报告》，对美国军力，美军在全球履行使命的能力以及美国面对的利益威胁进行了全方位的评估。

"亚洲的重要盟国及双边关系"一节里，将台湾列为亚太的重要盟友。报告指出，基于《台湾关系法》（TRA）与"六项保证"，美国与台湾维持紧密的非官方关系。依据该法，美国将向台湾提供防御性质的武器、物资和服务，以使台湾保有足够的自卫能力。

报告指出，美国国会在2018财政年度国防授权法中，建议美国国防部考虑派遣军舰访问台湾。今年初通过的台湾旅行法，则使美台官方高层互访合法化。因此预期，未来几年访问台湾的美军人数与层级可能会显著增加。

"不存在放弃武统的现实可能"

谈及中国对台湾的威胁时，报告指出，中国从未放弃以武力手段统一台湾，对任何一位中国领导人来说，都不存在放弃这一立场的现实可能，因为这将被视作政治软弱的表现。统一台湾是中国解放军"新历史使命"的基本要件，成为解放军军备发展和军事规划的决定性因素。

中国过去20年来国防预算以两位数增长，解放军被建设得更加现代化，其中相当大部分仍是以台湾为焦点，包括超过千枚弹道导弹，现代化空军与水面战斗部队，以及封锁能力日益强大的现代化潜艇。

China Militärmanöver Xi Jinping Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Xinhua/L. Gang)

2018年4月中国海军在台湾海峡进行实弹演习后，习近平亲临视察

中国的所谓反干预（counterintervention）战略,即建立一系列相互重叠的作战能力，包括反舰弹道导弹、潜艇、远程巡航导弹、卫星以及网络武器，旨在阻止美国驰援包括台湾在内的西太平洋盟友。

报告指出，中国统一台湾的努力不仅限于公开的军事手段，还包括法律战，舆论战与心理战的"三战"战略，以减损台湾抵抗的意愿与美国支持台湾的意愿。中国的目标是能够做到"不战而胜"，即不动一枪一炮或只需应对最低限度的抵抗，并在美国做出有效的反应之前武力收复台湾。

报告认为，中国实施对台动武的能力正在提高，即便这意味着要付出高昂的经济、政治和军事代价。北京统一大陆与台湾，将后者完全置于中央政府控制之下、结束台湾事实独立现状的目标始终没有改变。

威胁升级

谈及中国军队整体的威胁能力，报告指出，中国正在扩大弹道导弹潜艇舰队，核武威摄力的提高，让中国能在冲突发生时进行有限的核武攻击，但总体来看，中国的核武能力基本保持稳定。此外，中国正在积极开发超高音速武器，美国国防部官员警告，中国与美国技术相当，甚至可能超越美国。

在空中和水上，中国具备比以往了更强的挑战美国主导地位、打乱地区和平的能力。领土争端和突发事故都可能让美国卷入冲突。中国或许并无意挑起与邻国，尤其是与美国盟友，抑或与美国之间的武装冲突，但中国继续坚持其海上领土诉求的方式，即便是无意的，都可能导致矛盾升级为边境冲突。

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

    南中国海周边国家军力大PK

    中国海军之花

    中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

  • Vietnam U-Boot im Hafen von Cam Ranh Bay 03.01.2014 (Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

    南中国海周边国家军力大PK

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  • BRP Gregorio Del Pilar (picture-alliance/AP Photo/A. Favila)

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    菲律宾海军旗舰

    “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

  • Indonesien KRI Sultan Hasanuddin 366 plane (picture alliance/dpa/A. Ibrahim)

    南中国海周边国家军力大PK

    来自欧洲船坞的战舰

    印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

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    隐形战舰

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  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

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    作者: Rodion Ebbighausen


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